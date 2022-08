Abazović: Vlada neće sprovoditi tuđe politike

Podgorica, (MINA) – Vlada neće sprovoditi tuđe politike, zarad tuđih interesa, kazao je premijer Dritan Abazović i dodao da je Vlada u prvih sto dana uradila mnogo i zatvorila pitanja koja su decenijama na čekanju.

Abazović je novinarima u Nikšiću na pitanje čemu je Crna Gora bliža opstanku ili padu Vlade, rekao da će se vidjeti šta će biti u petak.

„Možda se pojavi još jedna incijativa. Mislim da smo u sto dana uradili mnogo stvari, zatvorili smo neka pitanja koja godinama ili decenijama neće ili ne znaju da se zatvore. Država treba da ide dalje u stabilnost“, kazao je Abazović nakon procesa spaljivanja cigareta u krugu nikšićke fabrike “Javorak MB”.

Abazović je kazao da će poštovati sve što bude odluka Skupštine.

„Vlada neće sprovoditi tuđe politike, zarad tuđih interesa. Svi prioriteti koji su stavljeni na papir realizovani su. Stvar koja se tiče evropske agende sinoć nije dobila pdoršku, neka krivca traže u onima koji su unijeli konfuziju gdje nije trebalo“, rekao je Abazović.

On je rekao da su inicijative o nepovjerenju Vladi slične, pa ako treba da iskristališe nova većina – neka se iskristališe što prije.

„Ako ne prođe incijativa, možemo u subotu ili ponedjeljak da sjednemo za sto i da vidimo kako da idemo dalje, ako se pak o desi, mi ćemo se povući iz procesa, i sačekati da ona većina koja se konstitusala napravi neku formu koja je bolja i održivija“, kazao je Abazović.

On je govoreći o neizboru članova Sudskog savjeta, kazao da „oni ljudi koji žele da budu dio evropske agende imali su mogućnost da podrže članove Sudskog savjeta“.

„Čak bi bilo bolje da smo podržali samo neke ljudi. To pokazuje da svima to nije prioritet. Kada pravimo imidž evropskih političkih grupacija, to treba uzeti u obzir“, kazao je on.

Govoreći o „zanimljivim pojedinostima“, koje je najavio za sjednicu Skupštine u petak, Abazović je rekao da građani treba da znaju mnoge istine.

„Te halucinacije u koje smo počeli da vjerujemo koje se nijesu desile, to je problem svakog od nas pojedinačno, ali ljudi treba da čuju i drugu stranu“, kazao je Abazović.

On je rekao da želi da u državnom parlamentu priča i o Temeljnom ugovoru, organizovanom kriminalu, ko stavlja Vladi klipove, međunarodnom ugovoru.

Abazović je rekao da „depesovski mediji“ više ne pominju Temeljni ugovor zbog sjednice Skupštine u petak.

On je rekao da se o tome više ne oglašavaju ni Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija.

„Imali smo masakar na Cetinju, nije se javio čovjek koji je odgovoran za obavještajan rad svih bezbjednosnih službi“, kazao je Abazović.

Prema riječimaAbazovića, više buke bilo je oko Zete nego oko Temeljnog ugovora.

Abazović je kazao da je danas spaljeno oko 1,5 hiljada paketa i da bi vrijednost robe na tržištu bila oko milion EUR.

On je naveo da je proces suzbijanja šverca cigareta jedan je od najznačajnijih koji sprovodi Vlada.

„Šverc cigareta kao jedan od najunosnijih vazakonskih biznisa u Crnoj Gori bio je generator mnogih prpblema koje je zemlja imala i koje ima trenutno“, kazao je on.

Uz šverc kokaina, kako je dodao Abazović, predstavlja okosnicu oko koje se okupljaju određene strukture i odakle se finansiraju, vjerovatno i političke, i zbog čega je nastala velika panika za rad Vlade.

On je rekao da je u maju zaplijenjena vjerovatno najveća količina cigareta u Evropi.

„Da li će i ta roba završiti u peći, znaćemo nakon konsultacija sa našim međunarodnim partnerima“, rekao je Abazović.

On je kazao da se neće igrati sa reputacijom države.

„Spremni smo da ako to bude bilo potrebno da naš međunarodni ugled bude podignut na veći nivo, da se ta roba ne proda van Crne Gore nego da završi u peći“, poručio je Abazović.

Prema njegovim riječima, svaka paklica koja završi i u vatri veliki je udarac za organizovani kriminal jer oni tu robu trajno gube, a sve dok je uskladištena postoji nada da se ta roba vrati, ukrade.

„Šaljemo jasnu poruku da kada je riječ o švercu cigareta, mi bismo voljeli da on čitav završi u peći, a da ljudi koji su ga sprovodili, završe tamo gdje im je mjesto“, rekao je on.

Abazović je kazao da daju punu podršku Specijalnom državnom tužilaštvu i da nastavljaju sa beskompromismom borbom protiv kriminala.

