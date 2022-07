Abazović: Vidjećemo šta je stav većine poslanika

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović pozdravio je odluku Predsjedništva Demokratske partije socijalista (DPS) da ta stranka uskrati podršku Vladi.

On je rekao “vidjećemo šta je stav većine poslanika”.

“Pozdravljam odluku Predsjedništva DPS. Odgovorno je i državnički kada nijeste u mogućnosti da pomognete državi, da joj makar ne odmažete. Vidjećemo šta je stav većine poslanika”, naveo je Abazović na Tviteru/Twitter/.

On je rekao da Crna Gora mora dalje i dodao da kriminal, korupcija i nacionalizam nijesu opcije.

“Pobijediće evropska budućnost!”, kazao je Abazović.

