Abazović: Ukoliko Vlada nema podršku u parlamentu, sve opcije su na stolu

Podgorica, (MINA) – Ukoliko u parlamentu ne postoji većinska podrška aktuelnoj Vladi, sve opcije su na stolu, kazao je premijer Dritan Abazović, dodajući da je za njega to prihvatljivo.

Abazović je rekao da smatra da je Temeljni ugovor “potpuno u skladu sa Ustavom i zakonom”.

“Siguran sam da će da se desi isto što i sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti, želimo da stovrimo sitno politikanstvo”, dodao je on, prenosi Pobjeda.

Na pitanje čiju podršku očekuje u Parlamentu, Abazović je podsjetio da je juče pozdravio odluku Demokratske partije socijalista (DPS) o uskraćivanju podrške Vladi.

“Inače oni (DPS) vrlo često donose vrlo mudre odluke”, rekao je Abazović na obilježavanju završetka radova na bulevaru između Podgorice i Danilovgrada.

Podsjetio je da kada pravili manjinsku vladu, tražili su podršku od svih.

“Podršku smo tražili od 81 poslanika, ako ona postoji većinski – dobro, ako ne, sve opcije su na stolu, meni je to prihvatljivo. Nikakvu ne pravim galamu, ne pominjem termin izdaja. Imamo svoje političke stavove, tvrdim da ovo nema veze sa Temeljnim ugovorom”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, vrijeme će pokazati šta je stvarno cilj.

“Mislim da je problem pravda, a da je pravda najveća evropska agenda. Isporuka rezultata u poglavljima 23 i 24”, rekao je Abazović.

Temeljni ugovor je trebao, kako je rekao Abazović, da bi mogli da “idemo prema 49 i 54 (poslanika u parlamentu)”.

“Kako izabrati Sudski savjet bez 49 ili 54. Neka objasni DPS i Ranko Krivokapić kako može da se uradi bez toga. Ako imaju neku skrivenu agendu neka kažu. Pokušavam da Crnu Goru guram prema pomirenju. Zatvaramo crkvena pitanja”, dodao je on.

Prema Evropskoj uniji se, kako je rekao Abazović, ne ide da Temeljni ugovor sa vjerskom zajednicom ne može da se donese deset godina.

“Destabilizacija nije solucija. To je sasvim jedna izvrnuta teza”, kazao je Abazović.

Odgovarajući na pitanje da li su mu prihvatljiva bila opravdanja ministara koji su odsustvovali sa sjednice kada se glasalo o Temeljnom ugovoru, Abazović je rekao da svako nosi svoju odgovornost.

“Volio bih da su bili tu i da su se izjasnili na bilo koji način. Mi nijesmo zemlja koja je centralizovana. Svi ljudi nose svoju odgovornost, ja neću praviti pritisak ni na koga”, kazao je Abazović.

Na pitanje da li smatra da doprinosi stabilizaciji time što ne uvažava stav 37 poslanika koji kažu da je to ishitrena odluka i treba je dodatno provjeriti, Abazović je rekao da je jedna stavka sporazuma koji su potpisali regulisanje pitanja sa vjerskim zajednicama.

“Šta hoće kolege da kažu – ako neka investicija nije po njihovoj volji, treba oboriti Vladu. Ja idem po agendi”, rekao je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS