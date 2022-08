Abazović: Ukoliko Vlada ne padne, u ponedjeljak velika rekonstrukcija

Podgorica, (MINA) – Crnogorska Vlada je ispunila svoje obaveze, kazao je premijer Dritan Abazović navodeći da, ukoliko se 19. avgusta ne izglasa nepovjerenje Vladi, u ponedjeljak kreće velika rekonstrukcija.

Abazović je, u dnevniku Televizije Vijesti, kazao da će ta rekonstrukcija biti inkluzivan proces kao i da će biti pozvani svi osim “oni koji su isključili sami sebe”.

On je kazao da pad Vlade neće podržati oni koji žele da, kako je rekao, država nastavi borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, i koji ne žele poništenje Temeljnog ugovora.

Kako je dodao, za pad Vlade glasaće oni koji žele da politički mehanizam vrate u ruke predsjednika države i lidera Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića, obesmisle borbu protiv kriminala i krupcije ali i da podrže govor mržnje ili diskriminaciju prema određenim vjerskim ili etničkim zajednicama.

“Vladu nijesam podržao zbog fotelje i potpuno relakisrano čekam 19. avgust. Vlada je ispunila sve obaveze iz sporazuma, računajući i Temeljni ugovor. Ostale su tri tačke u nadležnosti parlamenta i mi moramo da idemo dalje”, rekao je Abazović.

On je kazao da, ukoliko neko želi da vrati mehanizam onima koji, zbog finansijskih interesa, žele destabilizaciju to podrazumijeva određenu odgovornost.

“Kad je riječ o rekonstrukciji, ukoliko Vlada ne padne, u ponedeljak kreće velika rekonstrukcija u koju su pozvani svi osim oni koji su isključili sami sebe”, poručio je Abazović.

Upitan ko nije pozvan da učestvuje u rekonstrukciji, Abazović je odgovorio da je riječ o onima koji su podnijeli inicijativu za izglasavanje nepovjerenja “samo zato što nijesu mogli da izdrže da Vlada donosi teške odluke koje su davno trebale da budu završene”.

Kako je precizirao, riječ je o DPS-u i Socijaldemokratskoj partiji.

On je kazao da će rekonstrukcija biti inkluzivan proces i da će biti pozvani “svi ostali”, odnosno manjine, Demokratski front i Demokratska Crna Gora.

“Svi koji žele da idemo putem stabilizacije i pomirenja biće pozvani da učestvuju u Vladi”, rekao je Abazović.

Prema riječima Abazovića, ukoliko Vlada padne 19. avgusta, Građanski pokret URA ide u opoziciju “punog srca”.

Upitan da li je spreman da, u slučaju rekonstrukcije, ustupi premijersku poziciju lideru Demokrata Aleksi Bečiću ili nekom drugom iz prethodne parlamentarne većine, on je odgovorio da nema problem da neko drugi bude premijer.

“Ako Vlada padne, mehanizam se vraća kod Đukanovića. Ako sudbinu Crne Gore treba da determinišemo na način što ćemo koristiti dobru volju Đukanovića da budući mandat da Bečiću ili nekom drugom kolegi, ja to smatram neodgovornim u ovom trenutku”, rekao je Abazović.

On je kazao da zbog toga upućuje apel da se ide putem rekonstrukcije.

Upitan da li bi bio dio nove Vlade, ukoliko se aktuelnoj izglasa nepovjerenje, on je odgovorio odručno.

“Ukoliko Vlada padne, onda očekujem da ona većina koja se, hipotetički, konstruiše u petak, da ona napravi novu većinu na način na koji misle da je najbolje”, rekao je Abazović.

Abazović apelovao je na poslanike da sjutra izglasaju Sudski savjet, budući da je riječ o, kako je rekao, dijelu evropske agende i nacionalnom interesu.

“Vjerujem da će biti podrške za izbor članova Sudskog savjeta. Da li će biti za izbor svih, tu možda ostaje dilema”, rekao je Abazovič.

Kako je izjavio, postoje kandidati koji imaju veću, ko i oni koji imaju manju podršku.

“Bilo bi dobro da se identifikujemo. U svakom slučaju, evropski put bez toga ne može da se odblokira”, istakao je Abazović.

Govoreći o masovnom ubistvu koje se u petak dogodilo na Cetinju, on je apelovao da se taj događaj ne politizuje, dodajući da je Crnu Goru i Cetinje zadesila velika tragedija.

“Ovakve teme je krajnje nemoralno koristiti za sticanje jeftinih političkih poena. Isto tako, da se suzdržimo od govora mržnje. Osuđujem i one koji nijesu poštovali dane žalosti koje je proglasila Vlada”, saopštio je Abazović.

Upitan kako komentariše tvrdnje da policija nije pravovremeno reagovala, on je rekao da treba razumjeti neke stvari prije iznošenja teških optužbi na račun onih koji su žrtvovali život da bi zaštitili građane.

“Ovaj slučaj zaista jeste tragičan, ali je nekorektno da policiju koja sada pokušava da se reformiše, i koja je dobila novog direktnora prije godinu i po, sada optužujemo za sve i svašta”, smatra Abazović.

On je kazao da podržava inicijativu resornog ministra Filipa Adžića da se utvrde sve činjenice i ispita odgovornost u vezi sa tim događajem.

“Sljedeće sedmice je zakazana sjednica Vlade koja će biti posvećena isključivo dešavanjima na Cetinju i načinu kako Vlada, zajedno sa Prijestonicom, može da pomogne porodicama žrtava ali i svim građanima”, najavio je Abazović.

Na pitanje da li postoji objektivna odgovornost zbog koje bi neko morao podnijeti ostavku, Abazović je odgovorio da ovo nije bio obračun kriminalnih klanova na ulicama niti događaj sa kriminalnom pozadinom.

“Svi treba da se zapitamo zašto smo došli u ovo stanje da imamo građane koji dožive ovakve lomove. To nije samo pitanje za sektor bezbjednosti, to je pitanje i za prosvjetu i druge segmente društva, ali i za političare”, naveo je Abazović.

Prema njegovim riječima, u ovom konkretnom slučaju institucije sistema nijesu zatajile i zato nije jednostavno adresirati odgovornost na bilo koga.

“Imali smo situaciju na Cetinju 4. i 5. septembra, sa velikim bezbjednosnim rizicima a bez ijedne žrtve. Imali smo još bezbjednosnih rizika. Ukoliko profesionalci olako budu podnosili ostavke, u jednom trenutku ćemo doći u situaciju da više nema ko da radi taj posao”, rekao je Abazović.

Komentarišući to što je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić ponovo zatražio zabranu ulaska bivšeg ambasadora Srbije u Podgorici Vladimira Božovića i njegovo udaljenje, Abazović je rekao da očekuje da u jednom trenutku i Crna Gora i zvanični Beograd pošalju nove ambasadore.

On je naveo da Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) previse učestvuje u identiteskim temama.

“Ako neko u odnosu na državu radi neki prekršaj, mi treba da imamo krajnje profesionalno ponašanje. MVP ima mnogo više tema kojima se treba baviti”, rekao je Abazović.

Upitan da li podržava zahtjev da se Božoviću zabrani ulazak u Crnu Goru, on je rekao da nije za ograničavanje sloboda ljudima koji nijesu povezani sa kriminalom.

“U ovom slučaju, neka Ministarsvo unutrašnjih poslova provjeri da li ima elemenata da se to uradi. Ukoliko ima elemenata, nema nikakvih problema”, rekao je Abazović.

On je podsjetio da je 41. Vlada proglasila Božovića personom non grata, dodajući da je to i dalje na snazi.

“U cilju daljeg stvaranja dobrih odnosa sa Srbijom, mislim da treba da idemo u revitalizaciju odnosa, a ne da se ponašamo neodgovorno, naročito ne u ovim trenucima”, naveo je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS