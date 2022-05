Abazović u parlamentu odgovara na poslanička pitanja

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović odgovaraće danas u parlamentu, prvi put od kada je izabran na tu funkciju, na pitanja predstavnika poslaničkih klubova.

Poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković pitaće šta Vlada planira da uradi u cilju nastavka puta države ka članstvu u Evropskoj uniji, na kome je, kako navodi, zaustavljena izborom Vlade Zdravka Krivokapića.

Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić, pitaće Abazovića šta će Vlada uraditi na polju intenziviranja procesa evropskih integracija, čiji je zastoj bio evidentan.

Predstavnik koalicije Crno na Bijelo, Srđan Pavićević, pitaće premijera da li je u vezi šverca cigareta u barskoj luci spreman da ide do kraja, da li će morati tražiti i inostranu partnersku pomoć i da li ima procjenu ukupne materijalne štete nanijete Crnoj Gori.

Šefa poslaničkog kluba Demokratski front (DF) – Pokret za promjene, Branka Radulovića, interesuje na koji način Vlada planira da realizuje borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Predstavnik poslaničkog kluba DF – Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija i Radnička partija, Andrija Mandić, pitaće zašto se zastalo u borbi protiv organizovanog kriminala, koja je počela hapšenjima u pravosuđu, i zašto se ne nastavi “stavljanjem iza rešetaka ključnih nosilaca mafiokratske vlasti, koje teško optužuju nalazi Europola”.

Predstavnica kluba Socijaldemokratske partije i Liberalne partije, Draginja Vuksanović Stanković, pitaće Abazovića šta će preduzeti da se pokrene ozbiljan dijalog vlasti i opozicije radi obezbjeđivanja ustavne kvalifikovane većine za izbor vrhovnog državnog tužioca, članova Sudskog savjeta i sudija Ustavnog suda.

Poslanik Socijaldemokrata Damir Šehović pitaće predsjednika Vlade o tome kakav je trenutni status komandanta protivterorističke jedinice Petra Kneževića u Upravi policije, i šta namjerava da preduzme nakon “njegovog priznanja da je tokom policijske akcije na Cetinju 4. i 5. septembra bio u neposrednoj komunikaciji sa pojedinim kriminalnim grupama”.

Predstavnik Demokrata Momo Korivica pitaće Abazovića da li i dalje stoji iza pojedinih izjava o Demokratskoj partiji socijalista.

Poslanika Socijalističke narodne partije Dragana Ivanovića interesuje ko je naredio i zašto rušenje Osnovne škole “Vladimir Nazor” u Podgorici i zašto nije na vrijeme počela gradnja nove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS