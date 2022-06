Abazović: Svaka inicijativa koja može voditi ka progresu imaće podršku Vlade Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Svaka inicijativa i mehanizam koji može voditi ka progresu regiona imaće podršku Vlade Crne Gore, poručio je premijer Dritan Abazović na Samitu inicijative Otvoreni Balkan u Ohridu.

Abazović je rekao da Otvoreni Balkan doživljava kao ispomoć da se stvori bolja budućnost, zasnovana na ekonomskom progresu, biznisu, većoj mobilnosti građana, većoj mogućnosti da se ostvaruje saradnja i na većem prijateljstvu.

“Nezavisno od toga kako se zove, svaka inicijativa i mehanizam koji može voditi ka bilo kakvom progresu, imaće podršku Vlade Crne Gore“, rekao je Abazović.

Kako je rekao, prva stepenica da bi gradili odnose, jeste da se vodi dijalog.

„Dijalog vodi povećanju našeg međusobnog povjerenja, a povećanje povjerenja vodi ka tome da se ne plašimo jedni drugih. Retrogradne politike, politike prošlosti, politike zasnovane na slabim institucijama, nepoštovanju, su sve zemlje Zapadnog Balkana zadržale ovdje gdje su sad“, kazao je on.

Abazović je istakao da je siguran da želja svih ovih lidera država Zapadnog Balkana jeste da svoje zemlje vide u Evropskoj uniji (EU).

To je važno, prema njegovim riječima, zato što ni EU neće biti potpuna dok sve zemlje Zapadnog Balkana ne budu u njoj.

„Nije ideja da neka zemlja bude što prije u EU, a da ostale ne budu. Ideja je da imamo neku dinamiku u kojoj će sve zemlje Zapadnog Balkana biti članice EU. To će voditi ka većoj sigurnosti građana, većem komforu, ekonomskom progresu i to će značiti da smo raskrstili sa politikom prošlosti“, rekao je Abazović.

On je poručio da region ima pruženu ruku Vlade Crne Gore za sve inicijative koje podrazumijevaju ukupni napredak država Zapadnog Balkana.

Predsjednik Vlade Sjeverne Makedonije Dimitar Kovačevski je kazao da je Otvoreni Balkan već dao prve rezultate za građane i privrednike.

“Beneficija Otvorenog Balkana je pomaganje među državama i mi smo to već osjetili ovog ljeta, kao rezultat dogovora za zajedničko dejstvovanje“, rekao je Kovačevski.

On je istakao da se cijela Evropa i države regiona suočavaju sa posljedicama rata, ekonomske i zdravstvene krize i „u tim uslovima mi smo upućeni jedni na druge“.

“Konačno, mi se razumijemo, pomažemo jedni drugima i najvažnije poslije dugo vremena imamo zajednički cilj, zajedno da idemo naprijed. Ovdje smo prije svega zbog povećanja konkurentnosti, novih investicija, zbog boljeg standarda i kvaliteta života svih stanovnika Balkana“, naveo je Kovačevski.

Kovačevski je najavio da će danas potpisati nove dogovore i memorandume o saradnji sa uzajamnim priznavanjem diploma u visokoobrazovnim ustanovama i drugim institucijama u sve tri zemlje.

“Otvaramo novo poglavlje u saradnji u oblasti turizma, zajednički ćemo Balkan promovisati kao atraktivnu turističku destinaciju“, naveo je Kovačevski.

On je istakao da vjeruje da će benefite Otvorenog Balkana dobiti i građani Crne Gore, Kosova i Bosne i Hercegovine (BiH).

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, kazao je da je Otvoreni Balkan inicijativa ljudi koji žive na Balkanu i da je to nešto što je nezaustavljivo.

„To je toliko dobra ideja da će iz godine u godinu da ima sve više pristalica u naše tri zemlje, ali i širom Balkana, svi ostali su dobrodošli“, ocijenio je Vučić.

On je istakao da žele formiranje radne grupe koja će da brine kako da se prevaziđu teškoće snabdijevanja hranom, iz oblasti energetike.

“Dobrodošli su u te dogovore ukoliko to žele i predstavnici Crne Gore, BiH, Prištine, ko god želi”, rekao je Vučić.

Albanski premijer Edi Rama kazao je da rat u Ukrajini pravi Otvoreni Balkan kao jednu nužnost, veću nego što je bila prije rata koji je sve iznenadio.

„Otvoreni Balkan je veoma važan za naše ljude, bitan je za zajednički prostor gdje se rađaju naša djeca, gdje će sjutra naša djeca preuzeti svoju sudbinu“, kazao je Rama.

On istakao da su danas tu zato što žele da nastave ka budućnosti.

„Ne zatvarajući oči pred problemima koji još nijesu riješeni, ali ubijeđeni da se ti problemi mogu riješiti samo ukoliko se približimo jedni drugima“, dodao je Rama.

Predsjednik Vijeća ministara BiH, Zoran Tegeltija, kazao je da ta država nažalost nema konsenzus oko projekta Otvorenog Balkana.

“Nema ozbiljnih odogovora zašto, nema ni negativnih odgovora, jednostavno postoji ćutnja”, rekao je Tegeltija.

On je istakao da Otvoreni Balkan može pokrenuti cjelokupni ekonomski potencijal regiona.

