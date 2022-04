Abazović: Priča oko personalnih rješenja u vladi zaokružena

Podgorica, (MINA) – Priča oko personalnih rješenja u novoj izvršnoj vlasti je zaokružena, kazao je mandatar za sastav 43. vlade Dritan Abazović, dodajući da ne želi da govori o imenima do zakazivanja sjednice Skupštine.

Abazović je, u intervjuu Televiziji Crne Gore, kazao da bi volio da sjednica bude zakazana nakon vaskršnjih praznika, ali i da, teoretski, ona može biti zakazana nakon 1. maja.

“Nadam se da će se zakazati sljedeće sedmice, ali neću licitirati sa imenima jer ne želim da kabinet bude podložan bilo kakvom pritisku”, kazao je Abazović.

On je, upitan da li će počasni predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapić biti šef diplomatije u novoj vladi, kazao da u tome ne vidi ništa sporno.

“On je obnašao značajne funkcije ranije, u jednom trenutku bio je predsjednik Skupštine OEBS-a”, kazao je Abazović.

On je poručio da ne misli da su sva personalna rješenja perfektna ali da “odgovaraju trenutku”.

Prema riječima Abazovića, nakon što je vršilac dužnosti predsjednika Skupštine Strahinja Bulajić podnio ostavku na tu funkciju, moguće je da neko drugi zakaže sjednicu parlamenta.

On je, kako prenosi portal RTCG, rekao da ostavka Bulajića govori o njegovoj korektnosti i društvenoj odgovornosti.

“Otvorio je put da neko drugi od potpredsjednika zakaže sjednicu. Bilo bi jako ružno da bilo koji pojedinac zaključa državni parlament”, naglasio je Abazović.

On je kazao da je u Crnoj Gori neophodno suočavanje sa činjenicom da su visoki funkcioneri bili upleteni u organizovani kriminal i korupciju.

“Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica spada u tu kategoriju. Mi to pretpostavljamo na osnovu mnogih parametara”, rekao je Abazović.

On je istakao da je bezbjednosni sector “napao sve vidove mafije”, dodajući da je zadovoljan promjenama u Specijalnom državnom tužilaštvu.

“Nijesmo se obračunali sa svima, to će da bude dugoročan proces i sumnjam da će neka država da eliminiše sve”, naveo je Abazović.

On je kazao da su sankcije koje su Sjedinjene Američke Države uvele bivšem predsjedniku Srbije i Crne Gore Svetozaru Maroviću, poruka svima koji su se bavili korupcionaškim aktivnostima.

“Pokušaćemo da poradimo na međudržavnim odnosima Crne Gore i Srbije u mnogim segmentima i pokušaćemo da dođemo do jedne stvari koja je banalna, jer oni znaju kuda se on kreće. Marović se i ne krije, a nikako da izvrše ekstradiciju”, naveo je Abazović.

On je kazao da je Vlada Zdravka Krivokpića oborena jer nije imala komunikaciju sa poslanicima u Skupštini.

“To će da bude izazov i za novu vladu. Moramo da postanemo društvo kompromisa. U drugim ljudima da ne vidimo neprijatelje i izdajnike, nego da pronalazimo rješenja koja su dobra za društvo”, istakao je Abazović.

On je ocijenio da sama činjenica da se došlo do manjinske vlade, predstavlja jednu stepenicu ka stvaranju društva kompromisa.

Kako je kazao, svi poslanici treba da razumiju novonastale okolnosti usljed agresije Rusije na Ukrajinu.

Rat je, prema njegovoj ocjeni, izazvao veliku krizu ali za države poput Crne Gore otvorene su nove perspektive.

“Vjerujem da postoji mnogo veći senzibilitet za kandidate za članstvo u EU. Ako želimo da tu šansu valorizujemo, moramo da nađemo konsenzus oko nekih stvari”, naveo je Abazović.

On je kazao da želi da nova vlada predloži zakon o strateškim investitorima, dodajući da Crna Gora mora da postane država gdje se lakše dolazi do realizacija investicija.

Abazović je podsjetio da je razgovarao sa predstavnicima velike IT kompanije.

“Ono što mislim da nam je na dohvat ruke i da bi vlada mogla da uradi odmah je da dovede veliku renomiranu svjetsku kompaniju iz IT sektora u Crnu Goru. Možemo da dobijemo 400 visoko plaćenih IT inžinjera”, naveo je Abazović.

