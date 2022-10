Abazović podnio inicijativu za smjenu Konjevića i Krivokapića

Podgorica, (MINA) – Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović uputio je Skupštini predlog da se potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Raško Konjević i ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić razriješe sa tih funkcija, i zatražio njegovo urgentno razmatranje.

Abazović je u obrazloženju objavljenom na Telegramu naveo da je, od izglasavanja nepovjerenja Vladi 19. avgusta, javno djelovanje Konjevića i Krivokapića u kontinuitetu odstupalo od zvaničnih stavova Vlade.

„Dok je njihovo rukovođenje resorima odbrane i vanjskih poslova u velikoj mjeri otežalo rad 43. Vlade do izbora Vlade u novom sastavu“, dodaje se u obrazloženju.

Abazović je podsjetio da je Ustavom propisano da Skupština bira i razrješava predsjednika i članove Vlade.

On je rekao da je cijenio odgovornost i ustavne nadležnosti Vlade kojoj je prestao mandat, a koja, kako je naveo, podrazumijeva iste nadležnosti kao i Vlade u punom mandatu.

“Smatram da bi daljim vršenjem funkcija Konjevića i Krivokapića bili ugroženi interesi Crne Gore sa aspekta unutrašnje i vanjske politike, a posebno činjenice da su isti narušavali državne interese ne poštujući preuzete obaveze, a u određenim slučajevima i zakonske procedure, pa čak i norme; naveo je Abazović.

Kako je kazao, ciljevi i djelovanje Konjevića i Krivokapića su u periodu nakon izglasavanja nepovjerenja Vladi bili u očiglednoj suprotnosti sa njenim ciljevima i vrijednostima.

„Koje se zasnivaju na društvenoj inkluziji, beskompromisnoj borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, te jačanju crnogorskih institucija, iz kojih razloga podnosim skupštini predlog na urgentno razmatranje“, dodaje se u obrazloženju.

