Abazović pita je li nezakonito prisluškivan

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović tražio je od novog menadžmenta Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) da provjere da li su ga agenti tajne službe prisluškivali u julu, uoči potpisivanja Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), saznaju “Vijesti”.

“Vijesti” iz izvora bliskih sektoru bezbjednosti saznaju da Abazović sumnja da su ga pojedinci unutar ANB nezakonito prisluškivali u julu, u periodu kada je trebalo da bude potpisan Temeljni ugovor.

Prema istim informacijama, Abazović je tražio od novog menadžmenta ANB da provjere istinitost tih infomacija i sada se radi na tome.

Abazović je za “Vijesti” potvrdio da je tražio provjeru, ali je istakao da neće ništa komentarisati dok od Agencije ne dobije precizan odgovor.

Doskorašnji šef ANB Savo Kentera sinoć nije odgovarao na telefonske pozive i poruku “Vijesti”

Abazović i patrijarh SPC Porfirije potpisali su Temeljni ugovor (TU) 3. avgusta u Vili Gorica, bez prethodne najave.

Nakon potpisivanja, Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija, Socijaldemokrate, Liberalna partija i Demokratska unija Albanaca podnijele su parlamentu inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Vladi.

To je i urađeno 15 dana kasnije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS