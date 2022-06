Abazović otputovao za Kijev

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Dritan Abazović otputovao je u Kijev, na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog.

Abazović je za Kijev otputovao sa premijerom Albanije Edijem Ramom, koji je to objavio na svom Fejsbuk /Facebook/ nalogu.

“Za Kijev, na poziv predsjednika Zelenskog”, napisao je Rama.

Abazović je prije nekoliko dana prihvatio poziv Zelenskog i najavio da će pokrenuti ideju o zajedničkoj posjeti Kijevu premijera sa Zapadnog Balkana.

