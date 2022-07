Abazović danas ili sjutra sa Đukanovićem o Temeljnom ugovoru

Podgorica, (MINA) – Prije potpisivanja Temeljnog ugovora biće obavljene dodatne konsultacije, kazao je premijer Dritan Abazović i najavio da će danas ili sjutra razgovarati sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem.

Vlada je danas usvojila zapisnik sa prošle sjednice na kojoj je usvojen Temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Abazović je kazao da se glasalo na osnovu Poslovnika Vlade.

„S obzirom da je 17. tačka izazvala veliku polemiku, toga dana čini mi se vrlo konsturktivnu, ostale su te nedoumice“, rekao je Abazović na sjednici Vlade.

On je ponovio da je njegov predlog da, do momenta potpisivanja Temeljnog ugovora, svako može da dostavi svoje mišljenje.

„Ja sam se obavezao da ću otvoriti široke konsultacije. Da ću prve konsultacije obaviti sa predsjednikom države u toku današnjeg dana ili eventualno sjutra, u zavisnosti agende“, rekao je Abazović.

Abazović je istakao da stručna javnost do samog potpisivanja može da ukaže na određene stvari koje mogu da upućuju na neke stvari koje nijesu u skladu sa Ustavom i zakonom.

„Ja sam ubijeđen da tu nema ništa suportno Ustavu i zakonu, da je najviše dileme izazvao dio koji je dio preambule. Nemam nikakav problem da, dok se to ne formalizuje, da te konsultacije postoje i da imamo još jednu stručnu verifikaciju toga teksta“, rekao je Abazović.

On je rekao da će započeti svoje konsultacije i apelovao je na sve zainteresovane strane.

„Ja sam iskoristio međuprostor koji je bio tokom praznika, da već obavim razgovore tokom praznika, vrlo sam zadovoljan i mislim da je to put“, kazao je Abazović.

Ministar odbrane i potpredsjednik Vlade Raško Konjević je kazao da je bilo zabuna, ali da želi da konstatuje da je Politički sporazum prekršen i da ga je direktno prekršio Abazović.

“Ukoliko danas verifikujemo ovaj tekst, mi iz Socijaldemokratske partije nemamo nikakvu potrebu za dijalogom, niti za inkluzivnošću. Jer se inkluzivnost i dijalog ostvaruju u susret usvajanju nekog dokumenta”, rekao je Konjević.

Kako je kazao, njima je trebala verifikacija Vlade da bi krenuli u druge pravne procedure.

„Ukoliko ovaj dokument danas bude verifikovan, računajte da kao što već znate iz političkih stavova, da će biti pokrenute odgovarajuće procedure i da je od samog čina verifikacije ovog zaključka Vlada u nekoj vrsti tehničkog mandata, a da je povjerenje od 46 poslanika uskraćena od 32“, istakao je Konjević.

Ministar vanjskih poslova, Ranko Krivokapić, podsjetio je da sporazum o parlamentarnoj podršci i političkim prioritetima Vlade jasno govori o kvalifikovanoj većini za usvajanje takvih akata.

„Ostali smo u političkoj dilemi na kraju sjednice, koja je zbunila javnost. Šta je konačna odluka, da li je formalni postupak po poslovniku ili je politički dogovor o podršci 43. Vladi“, rekao je Krivokapić.

Krivokapić je kazao da Vlada mora da garantuje pravnu sigurnost.

On je dodao da je najbolje imati čistu poziciju, jer je predložena solucija politička, koja pravno nije prihvatljiva.

