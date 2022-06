Abazović: Crna Gora postupila kao ostale države koje su uvele sankcije

Podgorica, (MINA) – Postupanje Crne Gore, u slučaju zabrane preleta iznad države ruskom ministru spoljnih poslova Sergeju Lavrovu, je identično kao postupanje država koje su uvele sankcije Rusiji, kazao je crnogorski premijer Dritan Abazović.

Abazović je novinarima, na svečanosti povodom obilježavanja pet godina od pristupanja Crne Gore NATO-u, kazao da sva ministarstva u Vladi imaju svoje nadležnosti.

“Crna Gora je uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu i tu nema nejasnoća. Nadam se da će doći vrijeme kada će zavladati mir, kad ćemo suspendovati sankcije i kada će svi moći da lete iznad Crne Gore”, naveo je Abazović.

On je dodao da, dok su na snazi odluke o sankcijama, Crna Gora će stajati uz svoje partnere i voditi jasnu i nedvosmislenu politiku ka Evropskoj uniji (EU).

“Naše postupanje je identično kao postupanje zemalja koje su uvele sankcije. Ne bih oko toga pravio dramu. To što neko ima problem sa tim možemo da cijenimo kao dio političkog promišljanja ali ova situacija je prilično jednostavna”, kazao je Abazović.

On je naveo da o toj odluci nije odlučivala Vlada, dodajući da to ni ubuduće neće biti slučaj.

“Bez obzira što je Vlada kolektivni organ, sva ministarstva imaju svoje nadležnosti”, kazao je Abazović.

On je rekao da je, kada je odluka donešena, bio van Crne Gore dodajući da ga je o odluci obavijestio ministar odbrane Raško Konjević.

“Nije mi drago što smo došli u ovu situaciju, ali mislim da su i ruski političari svjesni da moraju da trpe posljedice”, poručio je Abazović.

On je, govoreći o godišnjici pristupanja NATO-u, rekao da su, nakon rata u Ukrajini, i najveći skeptici svjesni da je odluka Crne Gore o članstvu u Alijansi bila ispravna.

“Ovo je jubilej vrijedan pažnje i Crna Gora u ovom trenutku može da se osjeća mnogo komotnije nego što bi to bio slučaj da nijesmo članica Alijanse” istakao je Abazović.

On je kazao da se, nakon najnovijih dešavanja, značajno smanjuje broj onih koji misle da Crna Gora može sama da gradi svoj sistem odbrane.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS