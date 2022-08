Abazović: Cilj pada Vlade da se demotivišu policija i tužilaštvo

Podgorica, (MINA) – Cilj pada Vlade bio je da se demotivišu Uprava policije i tužilaštvo, kazao je predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović i poručio da ruka pravde neće stati.

Abazović je podsjetio, na konferenciji za novinare, da je URA kad se glasalo o nepovjerenju Vladi nudila da se napravi rekonstrukcija i da na tom sastanku nijesu učestvovale Demokrate.

„Svaki vid dijaloga, koji je u kontekstu očuvanja nacionalnog interesa za nas je više nego dobar. Samo da vidimo šta su principi, ideja i plan. Ako neko ima za cilj da Crnu Goru vrati u lov u mutno, mi u tome nećemo učestvovati“, rekao je Abazović.

On je dodao da građani treba da znaju da identifikuju “sve one koji zaista žele da pomute vodu na način da se neki ljudi izvuku, a koji su svojim postupcima dovedeni na rub”.

„Mi ćemo dati podršku samo nadležnim organima, specijalnom državnom tužiocu, vrhovnoj državnoj tužiteljki“, kazao je Abazović.

Upitan na koga misli da se „izvuče“, Abazović je kazao da ne bi govorio o imenima, ali da se sve što je rekao u posljednje vrijeme ispostavlja kao tačno.

„Vrijeme potvrđuje moje navode, zbog toga sam vrlo zadovoljan i srećan. Nije ruka pravde stala niti će stati, nego je cilj demotivisati ljude“, rekao je Abazović.

Abazović je naveo da mu je nejasno da je Demorkatska Crna Gora „dala vještačko disanje njima“ (Demokratskoj partiji socijalista).

„Nijesam siguran da će ih to spasiti, ali mislim da je bilo suludo da im se priskoči u pomoć“, ocijenio je Abazović.

On je kazao da je URA jedina stranka koja nije ušla u zamku DPS-a.

„Oni su mislili da je to njihova slamka spasa i u momentu kada su ukapirali da nema kompromisa oko borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, oni su krenuli da ruše svoju Vladu. Da je DPS prodisao, on ne bi preduzimao ove mjere. Mislim da je situcija jasna”, rekao je Abazović.

Abazović je dodao da je zadovoljan rezultatima Vlade.

„Ovo je specifična situacija, ako bude odluka da se skrati mandat Skupštini i da idemo na izbore, tu smo i to je najpravednije rješenje. A ako neko odluči da uspostavi većinu i njih spasi, srećno bilo“, rekao je Abazović.

Kako je kazao, nema građanina koji nije prepoznao skrivenu namjeru koja se dešava iza rušenja Vlade Crne Gore.

Upitan zašto se nije oglasio povodom hapšenja, Verice Maraš, Abazović je kazao da su se građani oglasili i da nije imao više potrebu da se oglašava povodom toga.

„Pozdravljam napore specijalnog državnog tužioca, važno je da se uputi jasna poruka koja će sada ili u perpektivi upravljati državnim preduzećima“, rekao je Abazović.

Odgovarajući na pitanje da li će podržati ukoliko se dođe do pregovora od 30. avgusta da mandatar bude Andrija Mandić, Abazović je kazao da se na sastanku nije govorilo o imenima.

„Ja bih želio prvo da vidim da li ova nova većina ima mogućnost da se sastavi Vlada. Ako nemaju tu mogućnost, onda dozvolite da možemo da otvorimo drugi vid političkog dijaloga, a ja ne bih licitirao sa imenima“, rekao je Abazović.

On je naveo da je Mandić rekao da ukoliko bi došlo do rekonstrukcije poslanici Nove srpske demokratije ne bi bili dio Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS