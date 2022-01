Živković: Izjava Krivokapića primjer bahate diktature

Podgorica, (MINA) – Izjava premijera Zdravka Krivokapića da niko od troje ministara, kojima je krajem decembra izglasana interpelacija u Skupštini, neće biti razriješen, najslikovitiji je primjer besprizorne svojeglavosti, prazne samobitnosti i bahate diktature, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Šef Poslaničkog kluba DPS-a Danijel Živković rekao je da Krivokapić demonstrira izmišljeni autoritet kroz tvrdnju da negativno ocijenjeni “zlatni apostoli” neće biti smijenjeni, uprkos jasnom stavu većine poslanika da ministri Aleksandar Stijović, Đorđe Radulović i Vesna Bratić nevaljano obavljaju dužnosti i oglušuju se o najbolje interese države.

“Da cirkus bude još veći, Krivokapić bez stida priznaje da nije u stanju da predloži ministra pravde, jer nema većinu neophodnu za imenovanje”, naveo je Živković.

On je kazao da je očigledno da se Krivokapiću fotelja premijera toliko dopala da ga, kako je rekao, hvataju strah i panika čak i od same činjenice da Vladu kontroliše Skupština, i da je potreban uslov da bi on i njegovi ministri na toj poziciji ostali da imaju podršku većine poslanika.

Prema riječima Živkovića, nije na Krivokapiću da mijenja pravila parlamentarne demokratije i licitira čiji su mu glasovi relevantni, a čiji nijesu.

“Uzgred, opravdano vjerujemo da, shodno izjavama i postupcima, Krivokapić sebe doživljava više kao cara, nego predsjednika Vlade koji nema podršku parlamentarne većine”, kaže se u saopštenju Živkovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS