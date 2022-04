Vuković: Poglavlje 27 nije bilo prioritet prethodne vlade

Podgorica, (MINA) – Aktivnosti u oblasti životne sredine i klimatskih promjena nijesu bile prioritet prethodne vlade, ocijenili su iz Grin houma /Green home/, navodeći kao primjer činjenicu da se Radna grupa za poglavlje 27, nakon konstitutivne sjednice u oktobru, više nije sastajala.

Izvršna direktorica te nevladine organizacije, Azra Vuković, podsjetila je da je Radna grupa za poglavlje 27 osnovana u julu prošle godine, Odlukom tadašnje vlade.

„Prva, konstitutivna sjednica, na kojoj je obećano intenziviranje rada u okviru ove radne grupe, održana je u krajem oktobra. Nakon toga, nije bilo sjednica“, kazala je Vuković agenciji MINA, dodajući da je početkom ove godine razriješen i šef radne grupe.

Sredinom protekle sedmice, na samom kraju svog mandata, vlada premijera Zdravka Krivokapića je za šefa Radne grupe za poglavlje 27 imenovala Ljubišu Pavićevića.

Pavićević je agenciji MINA kazao je da je, nakon određenih kadrovskih promjena u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, kao vršilac dužnosti generalnog direktora Direktorata za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene, krajem aprila postavljen na čelo Radne grupe.

Na pitanje da li je upoznat sa dosadašnjim djelovanjem Radne grupe i koliko je sjednica do sada održano, Pavićević je kazao da je Radna grupa, pored konstitutivne sjednice, nastavila redovne aktivnosti na ispunjavanju obaveza iz Akcionog plana.

„Posebno se ističe rad na nivou koordinatora i radnih timova za deset podoblasti u okviru Poglavlja 27, koji su u prethodnom periodu radili i na pripremi Mape puta za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27, kvartalnih izvještaja o Ulcinjskoj solani, Priloga izvještaju Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori i tako dalje“, naveo je Pavićević.

Upitan da li ima podatke o tome koliko je do sada realizovano obaveza iz Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u poglavlju 27, koji je Vlada usvojila u februaru prošle godine i koji obuhvata 251 mjeru, on je rekao da je u prvoj godini implementacije plana, od 233 obaveze planirane za taj period, realizovano 169, odnosno 72,53 odsto.

Pavićević je pojasnio da se izvještaj o realizaciji Akcionog plana priprema na polugodišnjem nivou i dostavlja Vladi na upoznavanje i usvajanje, i da su u prethodom periodu usvojena dva izvještaja.

Kako je naveo, izvještaj za period februar – jul prošle godine usvojen na sjednici Vlade od 28. oktobra, a shodno njemu stepen realizacije obaveza za taj izvještajni period iznosio je 82,1 odsto, odnosno – od 112 planiranih mjera, realizovane su 92.

„Drugi izvještaj o realizaciji Akcionog plana, za period avgust 2021 – februar 2022. godine, usvojen je na sjednici Vlade od 8. aprila ove godine. Shodno istom, stepen realizacije je 63,64 odsto, odnosno, od planirane 121, realizovano je 77 mjera“, kazao je Pavićević.

U Grin houmu smatraju da je stepen realizacije aktivnosti u drugom šestomjesečnom periodu nedopustivo nizak, i da se bilježe jako loši rezultati.

„Treba dodati i da je veliki broj realizovanih aktivnosti u ovom periodu dio međunarodnih projekata čija je realizacija u toku, i da je izvještaj očigledno pripreman na način da prikazuje bolje stanje od onoga što je suštinski slučaj“, kazala je Vuković.

EK je, u posljednjem Izvještaju o Crnoj Gori, u okviru poglavlja 27 konstatovala „ograničeni napredak“, što su iz Grin houma tada ocijenili kao najgori rezultat u posljednjih nekoliko godina, navodeći da to ne iznenađuje „imajući na umu da je proces pregovora u ovoj oblasti skoro pa zaustavljen“.

Vuković je, na pitanje da li se nešto u međuvremenu promijenilo i šta je, po njenom mišljenju, razlog stagnacije, kazala da aktivnosti u oblasti životne sredine i klimatskih promjena nijesu bile prioritet prethodne Vlade.

Kako je navela, na samom početku, aktivnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, bile su usmjerene u pravcu prošlosti, odnosno, svodile su se na komentarisanje zatečenog stanja i problema koji su prisutni.

„Nakon nekoliko mjeseci, kada je trebalo očekivati akciju, imali smo povlačenje i nedostatak aktivnosti. Dva su moguća razloga: jedan je nedostatak kapaciteta i znanja da se radi na rješavanju problema, a drugi politička situacija u kojoj se rad cijele administracije sveo na iščekivanje političkog raspleta“, kazala je Vuković.

Prema njenim riječima, i dalje su otvorena brojna pitanja u toj zahtjevnoj oblasti.

„Izrada prostornog plana Crne Gore nije odmakla od početka. Nije usvojen novi zakon o upravljanju otpadom i aktivnosti u vezi sa tim zakonom se prolongiraju, dok se količine nelegalno odloženog otpada i problemi u ovoj oblasti gomilaju i usložnjavaju“, pojasnila je Vuković.

Ona je kazala da nije riješeno ni pitanje upravljanja otpadnim vodama za veliki broj opština, i da su nelegalne i bespravne aktivnosti u šumarstvu ostale dio problema.

„U zaštićenim područjima, pored svih problema koji su bili prisutni, dobili smo i nove. Po prvi put imamo nemogućnost gniježđenja pelikana na Skadarskom jezeru. Već godinu i po nemamo planove upravljanja nacionalnim parkovima“, navela je Vuković, dodajući da nije riješeno ni pitanje upravljanja Solanom.

Sa druge strane, kako je kazala, u toku su aktivnosti koje se odnose na izgradnju hidroelektrane Komarnica, a Ministarstvo nije sporilo ni pitanje projekta izgradnje hidroelektrane Buk-Bijela, koji je započet u potpuno netransparentnom procesu bez prilike da se građani Crne Gore uključe.

Vuković je dodala i da je Ministarstvo „zdušno podržavalo projekat istraživanja nafte i gasa iz našeg primorja i sijaset drugih nelogičnosti“.

„Pred novom Vladom i Ministarstvom je veliki izazov kako bi se “uhvatio korak” u pravcu ispunjavanja obaveza iz završnih mjerila za poglavlje 27 i ubrazavanja procesa usvajanja evropskih standarda u ovoj oblasti, imajući na umu da je napravljen veliki zastoj“, zaključila je Vuković.

Tekst je urađen u sklopu projekta koji je finansiran iz Fonda za pluralizam.

