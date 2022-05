Vlada da nadoknadi izgubljeno u procesu pregovora

Podgorica, (MINA) – Vlada treba da iskoristi predstojeći period kako bi nadoknadila izgubljeno u procesu pregovora sa Evropskom unijom (EU) i pokazala da je pregovarački proces i dalje živ, poručeno je sa sastanka ministarske evropskih poslova Jovane Marović sa specijalnim predstavnikom Unije, Miroslavom Lajčakom.

Lajčak je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, kazao da se u Briselu danas, više nego ikada ranije, pozitivno gleda na stoprocentnu usklađenost sa Zajedničkom bezbjednosnom i vanjskom politikom EU.

“Brzina vašeg procesa pristupanja EU je u vašim rukama”, istakao je Lajčak.

On je apelovao na izgradnju povjerenja na svim nivoima, kao i na poboljšanje mehanizma koordinacije, povećanje efikasnosti i odgovornosti.

“Crna Gora je najbolje pozicionirana u procesu pregovora sa EU i kao takva može biti primjer ostalim državama kandidatima i potencijalnim kandidatima”, rekao je Lajčak.

On je dodao da je poseban kvalitet Crne Gore što nema otvorenih pitanja sa zemljama susjedima i što predstavlja faktor stabilnosti u regionu.

Marović je kazala da je plan iskoristiti zalet koji je dobijen izborom nove Vlade da se ostvare konkretni rezultati vrijednim i posvećenim radom, posebno u oblasti vladavine prava, odnosno pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

Ona je dodala da je neophodno da se pokrene politički dijalog u Skupštini, koji će dovesti do boljeg razumijevanja i postizanja većeg konsenzusa.

“Poseban fokus je na ispunjavanju privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24 i nadamo se da će to biti vrednovano dobijanjem završnih mjerila do kraja godine”, rekla je Marović.

Sagovornici su se saglasili da je osim sa institucijama EU, potrebno intenzivirati komunikaciju sa državama članicama kako bi se povećala vidljivost rezultata koje Crna Gora postiže u procesu pristupanja.

