Vlada da inicira rješavanje VD stanja u institucijama

Podgorica, (MINA) – Skupština i parlamentarna većina, imajući u vidu Ustavne nadležnosti, najodgovornije su za VD stanje u institucijama, ocijenio je nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović i zatražio da Vlada, u saradnji sa parlamentom, inicira rješavanje tih probleme.

On je rekao da je na sastanku sa premijerom Duškom Markovićem, u okviru inicijative Savez za Evropu, istakao pitanje neophodnog stvaranja uslova za fer i demokratski izborni proces.

„Jer ti uslovi trenutno ne postoje ni sa aspekta postojećeg izbornog zakona koji nije promijenjen, a mora da se mijenja, ali ni sa aspekta političko-institucionalnog mehanizma za primjenu tog zakona“, kazao je Damjanović agenciji MINA.

On je ocijenio da VD stanje u Ustavnom sudu, Sudskom savjetu, tužilačkoj organizaciji i Agenciji za sprečavanje korupcije dodatno urušava predizborni ambijent, stvara dodatno nepovjerenje i onemogućava fer i slobodan izborni proces.

„Imajući u vidu ustavne nadležnosti, apostrofirao sam Skupštinu i parlamentarnu većinu najodgovornijom za VD stanje u institucijama i zatražio da Vlada sa aspekta njenih nadležnosti, kroz saradnju sa parlamentom, inicira rješavanje tih probleme“, naveo je Damjanović.

On je kazao da očekuje da Vlada u najkraćem roku nastavi dijalog sa Mitropolijom crnogorsko-primorskom u vezi sa Zakonom o slobodi vjeroispovijesti, jer je to, smatra on, ključan preduslov političke stabilizacije.

„Iskazao sam očekivanje da Vlada uvaži primjedbe jedine kanonske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i da se ukinu sporne odredbe Zakona koje se tiču statusa i položaja Mitropolije i eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i njenih imovinskih i drugih prava“, dodao je Damjanović.

On je ukazao na to da je neophodno da Vlada Crne Gore nađe odgovarajući mehanizam za slobodan protok ljudi u regionu, a naročito izmedju Crne Gore i Srbije.

Damjanović je rekao da je to izuzetno važno, kako zbog potrebe unapređenja bratskih odnosa dvije države, tako i zbog ekonomskih odnosa i činjenice da Crna Gora i Srbija moraju da nesmetano sarađuju.

„Srbija je jedan od najvećih ekonomskih partnera Crnoj Gori i ta činjenica je dovoljna da se što prije riješe problemi, prije svega slobodnog prelaska granice za građane i Crne Gore i Srbije“, zaključio je Damjanović.