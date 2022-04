Vlada će odlučivati prostom većinom i o Temeljnom ugovoru

Podgorica, (MINA) – Manjinska vlada odluke će donositi prostom većinom, što se odnosi i na potpisivanje Temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), kazao je poslanik Socijalističke narodne parije (SNP) Dragan Ivanović.

On je u emisiji Link Radija Crne Gore rekao da su svi konstituenti potpisali novi sporazum o radu manjinske vlade, kojim je definisano i pitanje odlučivanja.

Ivanović je naveo da vjeruje da će Temeljni ugovor sa SPC biti potpisan, bez obzira na stavove Socijaldemokratske partije (SDP), prenosi portal RTCG.

Na pitanje da li je SNP-u prihvatljiv predlog SDP-a da se o Temeljnom ugovoru sa SPC odlučuje dvotrećinskom većinom na vladi, Ivanović je odgovorio odrično, navodeći da su uspjeli da izdejstvuju da se to skine iz sporazuma.

“To neće biti sastavni dio sporazuma, odlučivaće se prostom većinom na vladi, pa i o tome. Mi smo kao prioritet i na prvo mjesto stavili Temeljni ugovor. Potpuno smo svjesni da je Temeljni ugovor trebalo da potpiše prethodna vlada”, kazao je Ivanović.

On je rekao da premijer nije u obavezi da traži mišljenje pojedinih partija, jer ima pravo da potpiše Temeljni ugovor.

“To je Dritan Abazović obećao i patrijarhu kada je bio u Beogradu, to je obećao i u razgovoru sa nama, jer je znao i naš stav. Ja mislim da će do toga doći, nezavisno od toga šta ko od njih mislio i šta pričao”, naveo je Ivanović.

Ivanović je kazao da je Glavni odbor (GO) partije prihvatio kompromis da u manjinskoj vladi bude SDP.

On je podsjetio da je prethodna odluka GO SNP-a bila da neće u manjinsku vladu sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), Socijaldemokratama (SD) i SDP-om.

Ivanović je rekao da je zahtjev i DPS-a, za podršku, bio da u vladi bude SDP.

Kako je naveo, odlučili su se za SDP, a ne SD, jer je ta partija 2016. godine “izašla iz zagrljaja Mila Đukanovića”.

Ivanović je dodao da je SNP dobio šest ministarstva u budućoj vladi, čime su zadovoljni.

On je, odgovarajući na pitanje da li su SNP-u personalno u vladi prihvatljivi Ranko Krivokapić i Raško Konjević, Ivanović je kazao “da bi imali bi mi hiljadu primjedbi, ali da hoće da prave kompromise i da misle dobro građanima i Crnoj Gori i da se krene naprijed”.

On vjeruje da će efikasnost u radu buduće vlade razbiti sve predrasude o pojedinicima, ali i o ulasku SNP-a u izvršnu vlast.

