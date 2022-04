U zemljama u tranziciji izražena nepravilna primjena sporazuma o priznanju krivice

Podgorica, (MINA) – U zemljama u tranziciji veoma je izražena nepravilna primjena instituta sporazuma o priznanju krivice, što u očima javnosti odjekuje kao zakazivanje pravde, ocijenjeno je na predavanju koje su organizovali Udruženje pravnika (UPCG) i Komitet mladih pravnika.

Iz UPCG je saopšteno da je predavanje na temu Sporazum o priznanju krivice održao rukovodilac Sektora za Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Crnu Goru i Srbiju u Njemačkoj fondaciji za međunarodnu pravnu saradnju, Štefan Pirner.

„Uvodne riječi dali su potpredsjednica i članica upravnog odbora UPCG Maja Kostić Mandić i predsjednik Komiteta mladih pravnika i član upravnog odbora UPCG, Ivan Medenica“, kaže se u saopštenju.

Pirner se osvrnuo na začetke Sporazuma o priznanju krivice u common law sistemu i na prodor tog instituta u kontinentalno pravo.

On se, kako je saopšteno, posebno dotakao uticaja upliva tog instituta u pravosuđa zemalja u tranziciji.

Na predavanju je istaknuto da su zemlje u tranziciji često podstaknute da taj institut uvrste kao dokazani metod, koji omogućava efikasnije rješavanje većeg broja malih slučajeva i time bi u teoriji trebalo da rastereti pravni sistem u kojem se sprovodi.

Međutim, kako je saopšteno, sprovođenje tog instituta u zemljama u tranziciji obično prate kontroverze, pa se time gubi povjerenje javnosti u pravosudni sistem.

„Iako i u razvijenijim državama primjenom tog instituta, u različitim oblicima, može doći do grešaka, zapaženo je da je na području zemalja u tranziciji veoma izražena nepravilna primjena tog instituta, što u očima javnosti odjekuje kao zakazivanje pravde“, kaže se u saopštenju.

Na predavanju je istaknuto da je pohvalno uvođenje noviteta u zakonodavstva država u tranziciji, ali da se uz to mora staviti akcent i na osposobljavanje pravosudnog kadra za primjenu postojećih, pa tek onda uvođenje novih pravnih instituta.

