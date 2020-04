U Crnu Goru se vratilo skoro 9,5 hiljada crnogorskih građana

Podgorica, (MINA) – U Crnu Goru se od formiranja Operativnog štaba Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) od 17. marta vratilo gotovo 9,5 hiljada crnogorskih građana, kazao je rukovodilac štaba Dragan Pejanović.

On je u emisiji Zumiranje, na Televiziji Crne Gore, kazao da se 1.618 crnogorskih državljana u Crnu Goru vratilo avio letovima Montenegro airlinesa.

“Za vrijeme našeg rada prešlo je, kopnenim putem, 7,75 hiljada, što znači da je ukupno oko 9,5 hiljada crnogorskih građana vraćeno u Crnu Goru”, kazao je Pejanović.

Pejanović je naveo da je u cilju povratka crnogorskih građana, koji su se u vrijeme epidemije koronavirusa zatekli van Crne Gore, realizovan 21 besplatan let Montenegro airlinesa, sa 14 destinacija širom Evrope.

“Na taj broj treba dodati jedan broj letova iz drugih zemalja, u organizaciji privatnih kompanija, a koje smo koristili da dovezemo naše državljane” rekao je Pejanović.

Kako je naveo, od početka rada Operativnog štaba bila su ukupno 52 leta.

Pejanović je rekao da je u toku tog perioda bilo i medicinskih letova, za bolesna lica i djecu, čije je zdravstveno stanje zahtijevalo poseban tretman, a koji su, imajući u vidu aktuelnu situaciju, imali prioritet.

On je kazao da je za medicinske transporte najčešće korišćen helikopter Vojske Crne Gore, koji je opremljen savremenom medicinskom opremom koja garantuje sve uslove za siguran let do željene destinacije.

Pejanović je rekao da su organizovani i humanitarni letovi kojima je dopremljena medicinska oprema koju je kupila Vlada Crne Gore, kao i vrijedna oprema dobijena kroz brojne donacije.

“Realizovane su sve prioritetne destinacije. I dalje ima interesovanja i komunicira se sa građanima u inostranstvu, ali radi se o malom broju ljudi, pa će se, kada budu stvoreni uslovi naći naćin da se i oni vrate u Crnu Goru”, kazao je Pejanović

On je naveo da su od početka rada Štaba postignuti značajni rezultati i da je potvrđen jasan stav Vlade, da se obezbijedi crnogorskim državljanima koji su u inostranstvu povratak u domovinu.

Kako je dodao, priliku za povratak imali su, osim crnogorskih državljana, i stranci koji imaju odobren privremeni ili stalni boravak u Crnoj Gori.

Pejanović je kazao da su odmah nakon konstituisanja štaba realizovani letovi za povratak građana iz Bratislave, Rima, Madrida, Pariza, Beča, Berlina, Brisela, Londona, Frankfurta, Ciriha, Ljubljane, Beograda, Štokholma, Istanbula, Luksemburga i dr.

On je rekao da se na neke destinacije išlo više puta, u skladu sa zahtjevima građana.

“Prilikom određivanja prioritetnih destinacija posmatrali smo ugroženost područja i naših državljana koji se nalaze tamo, pa su među prvim letovima bili Rim i Madrid. Drugi prioritet nam je bio broj građana koji su izrazili želju da se vrate”, naveo je Pejanović.

On je kazao da se tokom priprema za letove provjeravalo da li ima zainteresovanih stranaca koji se nalaze u Crnoj Gori, a žele da se vrate do svojih destinacija.

“Koristili smo svaku priliku da i njih besplatno prevezemo, što je jako dobro prihvaćeno i na gotovo svakom letu smo imali strane državljane koji su iskoristili besplatan let Montenegro airlines-a da se vrate u svoje zemlje”, rekao je Pejanović.

On je naveo da je bilo situacija da su na letovima do Podgorice bili i državljani zemalja iz okruženja, kojima su nakon dolaska u Podgoricu obezbijedili bezbjedan povratak domovima, uz poštovanje propisanih mjera.

“Navedene aktivnosti su potvrda dobrosusjedske saradnje, što je jedna od politika Vlade – jačanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje”, zaključio je Pejanović.