Struktura Vlade sačinjena tako da nema mjesta pobuni u njenim redovima

Podgorica, (MINA) – Struktura Vlade promišljeno je sačinjena na način da nema mnogo mjesta pobuni u njenim redovima, ocijenila je potpredsjednica Socijaldemokrata (SD) Milica Lekić.

Ona je kazala da od 20 ministara, značajnu većinu čine predstavnici URA-e i Socijalističke narodne partije (SNP), što faktički znači da te dvije partije imaju ne samo prostu, već i veću većinu za izglasavanje „svega što im padne na pamet“.

„A u tom slučaju, onih slovom i brojem 10 – deset odsto članova Vlade građanske provenijencije, mogu jedino da pišu saopštenja“, rekla je Lekić u intervjuu agenciji MINA.

Na pitanje da li Temeljni ugovor i popis mogu biti kamen spoticanja nove većine, ona je odgovorila da je sudeći po dosadašnjem ponašanju, „držanju na vlasti kleronacionalista prethodne vlade“ i najavama URA-e, sasvim izvjesno da ti prioriteti SNP-a imaju podršku te partije.

Ti prioriteti, kako je dodala Lekić, uključeni su u sporazum na čijim osnovama je formirana manjinska vlada, tako da je logično zaključiti da u načelu imaju podršku i ostalih konstituenata Vlade.

Lekić je kazala da je za SD to posebno razočaravajuće.

Prema njenim riječima, u jeku rasta cijena i nikad goreg životnog standarda, u kojem plata ne može “dobaciti” ni do dvadesetog u mjesecu, prioriteti su popis, Otvoreni Balkan i Temeljni ugovor.

„Prava “proevropska” politika. No, sve i da ne bude tako, struktura vlade je promišljeno sačinjena na način da nema mnogo mjesta “pobuni” u njenim redovima“, rekla je Lekić.

Na pitanje zašto su za SD bili neprihvatljivi manjinska vlada i SNP, ona je odgovorila da SD-u nije problem SNP, već vlada „koja silu na sramotu pokušava sporednu partiju pogrešne politike da promoviše ne samo u partnera, nego u lidera nove vlasti“.

Problem je, kako je dodala, to što se građanima takva, suštinski anticrnogorska vlada, u kojoj su građanske partije dekor, pokušava “prodati” kao vlada pomirenja.

„Sa anticivilizacijskim stavovima ne možete da se “mirite”. Mogu samo oni da se pokaju, transformišu i priđu civilizacijskim i evropskim“, istakla je Lekić.

Ona je kazala da su u prethodnoj vladi, “Vesna Bratić, ali i mnogi drugi ministri, mirili fašizam i antifašizam, i da onda nije čudno što se u novoj Abazovićevoj vlasti nastavilo slično, samo umivenije“.

„I sa klerionacionalistima nas je isto mirio, pa je na kraju morao da ruši tu vladu ne bi li zadržao biračko tijelo, ali i očigledno nastavi insistiranje na “preuzetim obavezama” kod “važnih regionalnih igrača”“, rekla je Lekić.

Ona je kazala da je “moralna vertikala” nove vlade, u političkom smislu, SNP, koji će, kako je navela, osim po nazadnim stavovima i anti-NATO politici, ostati upamćen po tome što se javno naljutio na prethodnu vladu jer mu nijesu dali dovoljno mjesta po dubini.

Prema riječima Lekić, u takvoj situaciji SD-u nije ostavljen izbor osim da se, sa zadovoljstvom i punog srca, sa građanima na svojoj strani umjesto političkih sinekura, bori za bolju Crnu Goru.

„Onu, u kojoj riječ “pomirenje” neće biti paravan za sitnosopstvenička djelovanja i frankenštajn vlade, nego istinska spona. Do tada, iz opozicionih klupa smo na brani onoga u šta istinski vjerujemo – građansku Crnu Goru“, poručila je Lekić.

Ona je, odgovarajući na pitanje šta smatra uzrokom napetosti u odnosima sa Srbijom, kazala da agresivne velikodržavne koncepte, ma od koga dolazili, treba posmatrati isključivo kao projekat retrogradnih vladajućih političkih struktura, a ne nikako i nikad kao odraz stremljenja građana tih država.

“Dakle, mi danas umjesto priče o kvalitetu života, gledamo histeriju i politička nadgornjavanja oko toga hoće li na popisu biti više ovih ili onih, favorizovanje klerikalnog nad sekularnim, i promovisanje suštinski političkih, a formalno ekonomskih inicijativa poput Otvorenog Balkana, odnosno ljepše upakovane ideja Ilije Garašanina i čuvenog Načertanija”, rekla je Lekić.

Ona je upitala ko je postavio te prioritete Vlade i ko na taj način takve teme stalno aktuelizuje.

„SD ne sigurno“, navela je Lekić.

Ona je kazala da relativno novi momenat u toj priči jeste da su, nažalost, i partije koje se izdaju za građanske, pod ličnim uticajima i vezama i vođeni mišlju da će možda tako širiti biračku bazu, pristale na tu igru.

„Građani, svi građani, zaslužuju mnogo bolje od toga“, istakla je Lekić.

Odgovarajući na pitanje da li je Crna Gora opravdala svoje postojanje kao nezavisne države, ona je rekla da je to učinjeno onog momenta kada je većina građana zaokružila “da” na referendumu.

“Hajde da izađemo iz matrice u kojoj je Crna Gora dužna da do u beskonačnost “pravda” svoje postojanje, ili onu po kojoj svaki problem koji ima, a ima ih, znači da ne zaslužuje nezavisnost”, kazala je Lekić.

Ona je rekla da je Crna Gora prije 16 godina demokratski, olovkom izborila nezavisnost i dodala da je Crna Gora članica NATO-a i kandidat za članstvo u EU, regionalni lider u tim procesima, članica najvažnijih međunarodnih organizacija, sa značajno unaprijeđenim ljudskim, manjinskim, političkim i svim drugim pravima.

“Da li je na tom putu bilo grešaka? I te kako“, navela je Lekić.

SD ih, kako je dodala, prepoznaje i stalno se unapređuje.

„Takođe, ušli smo u sveobuhvatnu reformu partije, što je još jedan veliki korak. Ali nemojmo pristati na suludu tezu da građansku potku Crne Gore treba da mijenjamo retrogradnom samo zato što je imala, ima i imaće rupa i grešaka”, rekla je Lekić.

