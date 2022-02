Skupština izglasala objedinjavanje lokalnih izbora

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore usvojila je dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je predviđeno da se lokalni izbori u 14 opština održe u jednom danu.

Od 57 poslanika, 46 je glasalo za, a 11 je bilo protiv.

Za dopune Zakona glasali su poslanici opozicije i koalicije Crno na bijelo, a protiv su bili poslanici Demokrata, Ujedinjene Crne Gore i Prave Crne Gore.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica je rekao da je politički motiv tog predloga da se pobjegne od suda građana i izbjegne vidjeti šta građani misle o prekrajanju izborne volje u parlamentu Crne Gore.

„Čujemo da se ovim dopunama sprečava izborni turizam i optužuje DPS. Onda se prihvata predlog zakona od kreatora izbornog turizma. Nešto tu nije u redu“, kazao je Koprivica.

On je naveo da su Demokrate uvijek bile za objedinjavanje izbora i to treba da bude dio reforme izbornog zakonodavstva.

U obrazloženju dopuna Zakona, koji su podnijeli poslanici opozicije i koalicije Crno na bijelo, navodi se da se društvena energija u Crnoj Gori „nepotrebno se rasipa na učestale izborne procese“, jer se, kako se navodi, lokalni izbori u pojedinim opštinama održavaju jedni za drugim u različitim vremenskim intervalima.

„Takav način organizovanja održavanja lokalnih izbora krajnje je neracionalan, neekonomičan, i društveno u mnogo čemu neprihvatljiv“, navodi se u obrazloženju dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi.

