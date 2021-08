Sjutra sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović predsjedavaće sjednicom Savjeta za odbranu i bezbjednost koja će se održati sjutra, u Vili “Gorica” u Podgorici.

Na sjednici će, kako je saopšteno iz Đukanovićevog kabineta, biti analizirana bezbjednosna situacija u i donijete odluke o aktivnostima nadležnih državnih organa u prevladavanju bezbjednosnih izazova inspirisanih zakazanom intronizacijom mitropolita Mitropolije crnogorsko-primorske.

„Dnevnim redom planirano je razmatranje prijedloga za unapređenje državnih kapaciteta za suočavanje sa brojnim požarima koji su proteklih sedmica aktivni u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Iz kabineta Đukanovića saopšteno je da je na dnevnom redu i donošenje pravila angažovanja i nacionalnih ograničenja za vrijeme učešća pripadnika Vojske Crne Gore u misiji KFOR na Kosovu, kadrovska i druga pitanja iz nadležnosti Savjeta.

