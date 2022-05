Sindikat i Ministarstvo prosvjete u četvrtak o povećanju plata

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Sindikata i Ministarstva prosvjete razgovaraće u četvrtak o izmjenama granskog Kolektivnog ugovora u cilju povećavana koeficijenta kojim se obračunava plata zaposlenima u toj oblasti.

Predsjednik Sindikata prosvjete,

, kazao je da će na sastanku sa resornim ministrom Miomirom Vojinovićem, zajednički razmotriti ima li prostora za povećanje plata prosvjetarima.

“Predložićemo da se izmijene koeficijenti u granskom kolektivnom ugovoru, kojim se reguliše i obračunava plata. Na taj način bi bila povećana bruto plata, a samim tim i izdvajanja za Fond za penziono i invalidsko osiguranje (PIO)”, rekao je Božović agenciji MINA.

On je kazao da je da prosječna plata u prosvjeti 700 EUR i da je programom “Evropa sad” neto plata povećana za 25 odsto.

Božović je naveo i kako bi bilo neskromno tvrditi da su u prosvjeti u potpunosti nezadovoljni tim povećanjem.

“Međutim, trenutna dešavanja su to devalvirala – rast cijena goriva, hrane. Mi smo praktično u situaciji da ponovo tražimo povećanje”, rekao je Božović.

On je kazao da to povećanje plata nije bilo preko granskog kolektivnog ugovora, nego izmjenom zakona.

“Zbog toga dio koji se odvaja od naših plata za zdravstvo samo se preliva na neto platu”, saopštio je Božović.

On je rekao da će nastojati da rade na izmjenama koeficijenata, ne bi li, pomoću njih, došli do neto plate.

“Izdvajamo iz naših plata za Fond PIO kao i ranije. Prilikom odlaska u penziju, sa sadašnjom platom, penzija nam ne bi bila nimalo veća, a plata je uvećana za četvrtinu. Te dvije stavke su u raskoraku”, rekao je Božović.

On je kazao da će na sastanku pokušati da iznađu modele za regulisanje prevoza za više od 800 kolega i koleginica koji na posao putuju u druge opštine, i koji, kako je rekao, odvajaju ne samo vrijeme, već i veliki novac za plaćanje prevoza.

“Tu su i jubilarne nagrade ali i još neke stvari koje se tiču defektologa, nastavnika. Mnogo stvari ima o kojima možemo i moramo da pričamo, ne samo kroz granski kolektivni ugovor, već i kroz izmjenu i dopunu zakona, ne bismo li našli neka bolja rješenja koja će makar malo da poprave status prosvjetnog radnika”, rekao je Božović.

On je kazao i da je još rano da licitira datumima kada će se krenuti u rješavanje tih problema, dodajući da taj proces zavisi od Sindikata, Ministarstva prosvjete, ali i drugih resora.

“Mi bismo najsrećniji bili da se to desi u četvrtak, da potpišemo novi sporazum, ali to je ipak proces. Granski kolektivni ugovor se ne mijenja preko noći”, zaključio je Božović.

