Simović: Crna Gora ne želi da probleme rješava na ulici

Podgorica, (MINA) – Crna Gora želi sve probleme da rješava dogovorom, a ne konfliktom, u institucijama, a ne na ulici, kazao je potpredsjednik Vlade Milutin Simović.

On je, gostujući u emisiji “Živa istina”, kazao da posebno zabrinjava sinergija i zajedničke aktivnosti dijela Srpske pravoslavne crkve i nekih političkih stranaka što imaju podršku pojedinih zemalja regiona i Rusije.

“Ta situacija izgleda složena, ali ne treba da nas pokoleba, Crna Gora ima odgovor na sve to, ovo je Crna Gora u 21. vijeku, evroatlantska i evropska država izgrađenih institucija, koja u svom ovom prethodnom periodu i danas jasno govori da mi imamo snage i potrebe, i želje i opredijeljenosti da sve ovo rješavamo u institucijama, a ne na ulicama”, kazao je Simović, prenosi RTCG.

Prema riječima Simovića, Crna Gora želi da sve to rješava dogovorom, a ne konfliktom.

“I to treba da bude naš odgovor i to nije ništa novo. Svjedočili ste da je Vlada pokrenula dijalog sa Mitropolijom crnogorsko-primorskom, da je on pokrenut na ekspertskom nivou i da nije tako loše krenuo”, rekao je Simović.

On je kazao da je glavnu riječ u borbi protiv koronavirusa u Crnoj Gori vodila potreba očuvanja zdravlja i života crnogorskih građana.

U tome su, kako je naveo, učestvovali “zajedno svi u našem brojnom timu”.

“Sačuvali smo staračke domove. Mi u Crnoj Gori smo imali poseban odnos prema starima. To je naša tradicija”, rekao je Simović.

On je kazao da je premijer Duško Marković u u telefonskom razgovoru poručio mitropolitu Amfilohiju da će u slučaju kršenja zakona reakcije državnih institucija biti jednake za sve.