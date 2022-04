Šehović: Abazović ima podršku ako želi proevropsku vladu

Podgorica, (MINA) – Mandatar Dritan Abazović, ukoliko zaista želi da formira prozapadnu, proevropsku i pro-NATO vladu, može je predložiti već sjutra i imaće više nego dovoljnu podršku u parlamentu, kazao je predsjednik Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

On je rekao da je u suprotnom najbolje da Abazović vrati mandat i, kako je naveo, stavi tačku na prilično neozbiljan politički kontekst koji prati sastavljanje vlade.

“Ukoliko iz nekog razloga ima potrebu da formira vladu koja bi umjesto jasne i nedvosmislene građanske, sekularne, antifašističke, evropske i evroatlantske politike sprovodila tuđu – antidržavnu politiku, sličnu onoj po kojoj će odlazeća vlada ostati upamćena, najbolje je da vrati mandat”, naveo je Šehović, saopšteno je iz SD-a.

On je rekao da bi vraćanje mandata predstavljao logičan potez, ukoliko Abazović nije u stanju da u najkraćem roku obezbijedi dovoljnu parlamentarnu podršku za vladu, koja bi se formirala na jasnoj građanskoj, evropskoj i evroatlantskoj platformi.

“Nakon toga bi i razgovori o tehničkoj Vladi, koja bi imala oročen mandat i koja bi podrazumijevala najširi mogući politički dogovor u vezi sa datumom i pripremom vanrednih parlamentarnih izbora, dobili dodatni legitimitet”, kazao je Šehović.

Kako je naveo, takva Vlada bi, što se SD-a tiče, predstavljala bolju alternativu od svake druge koja bi bila sastavljena po želji određenih centara moći van Crne Gore, poznatim po kontinuiranom nastojanju da satru sve što je crnogorsko i građansko u njoj.

Šehović je poručio da je krajnje vrijeme da građani konačno dobiju preciznu informaciju oko onoga što je suština čitavog aranžmana.

On je naveo da je vrijeme da građani dobiju informaciju na osnovu kojih političkih i programskih principa Abazović planira da formira novu vladu i obezbijedi podršku u parlamentu, koju, kako je ocijenio Šehović, za sada očigledno nema.

“Na osnovu onih jasno definisanih Sporazumom o parlamentarnoj podršci i prioritetima nove vlade, podržanim i potpisanim od svih opozicionih parlamentarnih subjekata, ili pak namjerava da to čini na osnovu novog sporazuma, koji bi mu nametnule određene političke strukture”, kaže se u saopštenju.

