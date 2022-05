Šarčević ubjedljiv, Božović poražen u finalu

Podgorica, (MINA) – Bokser Bijelog Polja Mirko Šarčević osvojio je zlatnu medalju, dok je Filip Božović poražen u finalu memorijalnog turnira Ljah Nimani u Prištini.

Šarčević je u finalu, u kategoriji do 75 kilograma, pobijedio Bugarina Stelijana Strahilova.

“Šarcević je pobijedio i oduševio sve. Dobio je pehar za najboljeg tehničara turnira”, kazao je njegov trener Mugoša Kovačević agenciji MINA.

Drugi bjelopoljski borac Filip Božović poražen je od Makedonca Petra Arsovskog, bronzanog sa Evropskog prvenstva u Sofiji u kategoriji do 54 kilograma, odlukom sudija 3:2.

