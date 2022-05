Rajnke: SAD ostaje pouzdan saveznik Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) ostaju pouzdan saveznik Crnoj Gori i podržaće nastojanja Ministarstva odbrane da unaprijedi sposobnosti crnogorske Vojske, poručila je američka ambasadorka u Podgorici Džudi Rajzing Rajnke.

Ona je, na sastanku sa ministrom odbrane Raškom Konjevićem, ocijenila da je saradnja sa Ministarstvom odbrane u različitim oblastima veoma sadržajna i da će se u narednom periodu sagledati modaliteti za njeno dalje unapređenje.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, ključna tema sastanka bila je posvećenost demokratskim vrijednostima i nastavak intenzivne saradnje sa SAD-om, koja će unaprijediti odbrambeni i bezbjednosni sistem Crne Gore i doprinijeti održanju regionalnog mira i stabilnosti.

„Rajnke je čestitala Konjeviću na preuzimanju novih dužnosti i naglasila da SAD ostaje pouzdan saveznik Crnoj Gori, ističući da će pružiti bezrezervnu podršku u nastojanjima Ministarstva odbrane da unaprijedi sposobnosti Vojske Crne Gore (VCG)“, kaže se u saopštenju.

Konjević je istakao da Vlada ostaje posvećena izgradnji Crne Gore koja je suštinski građanska, sekularno orijentisana i zasnovana na ključnoj vrijednosti, a to je multietničko i multikulturalno društvo.

Govoreći o prioritetnim aktivnostima Ministarstva odbrane u narednom periodu, on je izdvojio potrebu nastavka modernizacije VCG u cilju održavanja njene borbene gotovosti, nastavak učešća u međunarodnim misijama i operacijama, kao i ispunjavanje aktivnosti iz NATO agende.

Na sastanku je zaključeno da će se kroz intenzivne bilateralne kontakte i realizaciju dogovorenih planova saradnje raditi na snaženju odbrambeno-vojnih i ukupnih prijateljskih i partnerskih odnosa dvije države.

