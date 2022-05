Radulović savjetnik Abazovića za vanjsku politiku

Podgorica, (MINA) – Bivši šef crnogorske diplomatije Đorđe Radulović imenovan je za savjetnika premijera Dritana Abazovića za vanjsku politiku.

Iz Vlade su saopštili da je na današnjoj sjednici Ilir Harasani imenovan za zamjenika generalnog sekretara Vlade.

“Vlada je na sjednici, kojom je predsjedavao Abazović, donijela Odluku o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se u skladu sa Zakonom o državnoj upravi, koji propisuje da ministarstva mogu imati najviše dva državna sekretara, tom odlukom otvara mogućnost da šest ministarstava mogu imati po jednog državnog sekretara, dok 12 resora može imati po dva državna sekretara koje imenuje Vlada, na predlog ministra.

Iz Vlade su kazali da je za državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja imenovan Vladimir Obradović.

Kako su naveli, za državne sekretare u Ministarstvu pravde imenovani su Bojan Božović i Bojan Zeković.

Iz Vlade su rekli da je za državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) imenovan Ljubomir Mišurović, dok je za generalnu sekretarku tog resora imenovana Dragica Anđelić.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela rješenje o razrješenju Milice Perišić dužnosti generalne sekretarke MVP, zbog prestanka mandata ministra vanjskih poslova u 42. vladi.

Iz Vlade su kazali da je na sjednici donijeto rješenje o prestanku vršenja dužnosti vršiteljke dužnosti (v.d.) generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u MVP Stanici Popović, zbog isteka šest mjeseci na koje je određena za v.d. generalne direktorice tog direktorata,

“Donijeto je rješenje o određivanju Stanice Popović za v.d. generalne direktorice Generalnog direktorata za konzularne poslove i dijasporu u MVP”, kaže se u saopštenju.

Vlada je, kako je saopšteno, donijela rješenje o razrješenju Maše Vlaović članice Savjeta Centra savremene umjetnosti Crne Gore.

Navodi se da je na sjednici donijeto rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. generalnog direktora Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, Božidaru Čarmaku.

Iz Vlade su kazali da je za državnog sekretara u Ministarstvu javne uprave imenovan Agron Camaj.

Kako su rekli, za državnog sekretara u Ministarstvu evropskih poslova imenovan je Aleksandar Mašković.

Na današnjoj sjednici Vlade donijeto je rješenje o imenovanju Denisa Vukotića za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i medija,

Vlada je usvojila Informaciju o pripremi predsjedavanja Crne Gore Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) u periodu od jula ove do jun sljedeće godine.

Navodi se da je usvojena informacija o promjeni sastava Nadzornog komiteta Integrisanog programa saradnje Crne Gore i Ujedinjenih nacija za period od 2017 do prošle godine.

“Tim povodom, određen je novi sastav Nadzornog komiteta, u skladu sa izmijenjenom strukturom ministarstava”, kaže se u saopštenju.

