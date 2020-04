Radulović: ASK nedostaju represivna ovlašćenja, sudovi blagi

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) mora unaprijediti ukupno funkcionisanje i efikasnost svojih mjera, a toj instituciji trenutno nedostaju represivna ovlašćenja, kazao je predsjednik Savjeta ASK Momčilo Radulović.

On je rekao za Dan da ASK nedostaje bolja saradnja sa tužilaštvom i sudovima koji sada procesuiranim funkcionerima ili političkim subjektima izriču minimalne ili uslovne kazne za kršenje zakona.

“Podaci pokazuju da su mjere ASK dovele do visokog stepena disciplinovanosti funkcionera u vezi informisanja javnosti o ličnim primanjima i sticanju imovine, jer je ta disciplinovanost dovela do pada od čak 42,6 odsto prekršajnih postupaka zbog nepredavanja godišnjeg izvještaja”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, postotak prijave poklona je prešao 800 odsto, veći je broj prijava zviždača, što potvrđuje porast povjerenja u ASK kao instituciju koja ih štiti.

“Ovi i mnogo drugih pokazatelja su potvrda da je ASK na pravom putu, ali analitičan pristup zahtijeva i sagledavanje prostora za unapređenje”, kazao je Radulović.

On smatra da ASK može i mora bolje djelovati, a za to su potrebna dva ključna uslova.

Kako je naveo, prvi je značajna izmjena zakonodavnog okvira, a drugi uslov je efikasna i efektna koordinacija sa drugim institucijama sistema, koja su jednako važna karika za postizanje rezultata.

“Džaba ASK propisuje kazne u hiljadama eura po Zakonu o sprječavanju korupcije, kada sudovi donose presude po Zakonu o prekršajima u stotinama eura ili ih svode na uslovne kazne. Džaba ASK donosi mjere protiv funkcionera, ukoliko njihove matične institucije ne preduzimaju ništa protiv njih”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, džaba ASK pronađe dokaze koji potvrđuju korupciju, kada istog trenutka, po zakonu, mora da ih preda drugim institucijama na dalje postupanje, bez dalje mogućnosti uticaja na tok ovog procesa.

On je kazao da u realnosti ASK nema represivne, već samo preventivne alate za borbu protiv korupcije.

“Zbog toga su Savjet i ASK insistirali na drastičnoj izmjeni i reformi zakonskog okvira”, rekao je Radulović.

Prema njegovoj ocjeni, borba protiv korupcije nije i ne smije biti stvar samo ASK. “To bi trebalo da bude jasno svakom ko želi da se ova institucija dugoročno izgradi kao stabilni antikoruptivni oslonac za cijelo društvo”.

“Skupštini smo kao Savjet i kao ASK predali 86 pedloga izmjena normi u dva temeljna zakona koji regulišu naš rad. Ukoliko bude političke volje i vladajućih i opozicionih partija, ovi predlozi će pojačati antikoruptivne kapacitete ASK i cijelog niza drugih institucija”, navodi Radulović.