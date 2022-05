Radović i Bakić u polufinalu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić plasirali su se u polufinale međunarodnog stonoteniskog turnira, koeficijenta 40 u Laškom.

Radović je danas u četvrtfinalu, u neizvjesnom meču, pobijedio Španca Hose Manuel Ruiz Rejesa 3:2 (12:10, 13:15, 11:3, 8:11 i 11:9).

Ruiz je prethodno u osmini finala bio bolji od Italijana Lorenca Kordue 3:0. Radović ce u polufinalu igrati protiv trećeg igrača svijeta Francuza Matea Bohasa, koji je u četvrtfinalu bio bolji od Poljaka Igora Mištala 3:1.

Bakić je plasman u polufinale izborio sigurnom pobjedom nad Poljakom Pavelom Vlodikom 3:1 (13:11, 7:11, 11:7 i 11:8).

Bakić je zakazao polufinale sa evropskim, svjetskim i paraolimijskim šampionom, prvim raketom svijeta Poljakom Patrikom Čajnovskim.

Čajnovski je u četvrtfinalu bio bolji od Austrijanca Kristijana Gardoša 3:0. Plasmanom u polufinale Filip Radović i Luka Bakić su obezbjedili bronzane medalje.

Mečevi polufinala biće odigrani u subotu, u deset sati i 30 minuta.

