Prava podnijela krivičnu prijavu protiv 46 poslanika

Podgorica, (MINA) – Prava Crna Gora podnijela je Specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv 46 poslanika koji su sazvali sjednicu Skupštine za 28. april.

Iz Prave Crne Gore ocijenili su da su poslanici današnjim sazivanjem sjednice parlamenta počinili više krivičnih djela.

“Prava Crna Gora podnijela je krivičnu prijavu protiv 46 poslanika, jer su organizovali kriminalnu grupu radi izvršenja krivičnih djela samovlašća, zloupotrebe službenog položaja, kao i krivičnih djela protiv državnih organa i ustavnog poretka”, kaže se u saopštenju.

Nakon podnošenja krivične prijave, predsjednik Prave Marko Milačić pozvao je preostale kolege poslanike, iz redova parlamentarne većine 30. avgusta, da se svim demokratskim sredstvima najsnažnije odupru, kako se navodi, brutalnom gaženju Ustava, zakona, Poslovnika i institucija.

“I da ne dozvolimo urušavanje demokratije bazirano na vršenju krivičnih djela”, kaže se u saopštenju.

U krivičnoj prijavi navodi se da je 46 poslanika danas objavilo da zakazuju sjednicu Skupštine za 28. april, bez obraćanja vršiocu dužnosti predsjednika parlamenta Strahinji Bulajiću, kao ovlašćenom za zakazivanje redovne sjednice proljećnjeg zasijedanja.

“Zakazivanjem sjednice, bez obraćanja i odobrenja Bulajića, navedena lica su samovlasno organizovala grupu radi pribavljanja prava za koje smatraju da im pripada, kojom prilikom su uputili prijetnje službenim licima Skupštine u cilju svjesnog i voljnog izvršenja krivičnih djela propisanih citiranim odredbama Krivičnog zakonika”, piše u krivičnoj prijavi.

Prava Crna Gora, kao podnosilac prijave, predložila je da specijalni državni tužilac sprovede radnje radi procesuiranja prijavljenih osoba u skladu sa Zakonom.

