Poslanici u četvrtak o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine, na čijem je dnevnom redu Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, biće održana u četvrtak.

Na dnevnom redu sjednice, koja će početi u deset sati, su i Predlog zakona o izmjeni Zakona o državnoj upravi, kao i izbori, imenovanja i razrješenja.

Nova parlamentarna većina predložila je da izbori u Pljevljima, Rožajama, Plavu, Tivtu, Budvi, Plužinama, na Žabljaku, u Bijelom Polju, Šavniku, Baru, Danilovgradu, Kolašinu, Podgorici i Golubovcima budu održani istog dana – 30. oktobra.

To se navodi u Predlogu zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je u četvrtak dostavljen parlamentu.

Poslanici Danijel Živković, Miloš Konatar, Draginja Vuksanović Stanković, Kenana Strujić Harbić i Dragan Ivanović zatražili su da parlament o toj temi raspravlja po hitnom postupku.

