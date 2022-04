Popa: EU od Crne Gore očekuje rezultate daljih reformi

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) želi da Crna Gora bude uspješna priča na Zapadnom Balkanu i od nje očekuje rezultate na putu daljih reformi, poručila je šefica Delegacije EU u Podgorici, Oana Kristina Popa na sastanku sa premijerom Dritanom Abazovićem.

Kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, Popa je istakla da se raduje budućoj saradnji sa Abazovićem i njegovim kabinetom.

Ona je kazala da će cilj te saradnje biti ubrzanje evropskog puta Crne Gore, čemu će, kako je navela, ambasada EU u Crnoj Gori pružati iskrenu podršku.

„EU želi da Crna Gora bude uspješna priča na Zapadnom Balkanu i od Crne Gore očekuje rezultate na putu daljih reformi“, naglasila je Popa.

Abazović je rekao da EU može da računa na Crnu Goru kao iskrenog partnera, koji nastoji da što prije postane punopravni član Unije.

„Naša intencija je da imamo efikasnu vlast koja će u kratkom periodu isporučiti vidljive rezultate”, kazao je Abazović.

Zato će, kako je naveo, vladavina prava, pored ekonomskog razvoja, biti glavni pravac djelovanja.

“U tom smislu, bićemo inicijatori političkog dijaloga koji će imati za cilj deblokadu pravosudnih institucija i imenovanje njihovih čelnika u punom mandatu”, kazao je Abazović.

Kako je naveo, nakon deblokade Skupštine i stvaranja funkcionalne Vlade, to ostaje jedan od najvažnijih zadataka na putu unutrašnjih reformi i evropskog puta Crne Gore.

