Ponovo usvojene dopune zakona o lokalnoj samoupravi

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta danas su ponovo usvojili dopune zakona o lokalnoj samoupravi, kojima je predviđeno da izbori u Podgorici i još 13 opština budu održani istog dana, a najkasnije do 30. oktobra.

Predlog dopune Zakona o lokalnoj samoupravi podržalo je 47 poslanika, a deset je bilo protiv.

Dopune zakona usvojene su na sjednici 5. maja, ali ih je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje.

Demokratski front (DF) napustio je sjednicu Skupštine jer, kako je kazao poslanik tog politčkog saveza Slaven Radunović, na Kolegijumu nije prihvaćena njihova argumentacija, već je “parlamentarna većina odlučila da izvrši pravno nasilje”.

On je najavio da će podnijeti ustavnu žalbu na zakon i obavijestiti Venecijansku komisiju i druge međunarodne adrese.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović kazao je da je današanja sjednica Kolegijuma donijela nešto novo – suspenziju Poslovnika.

“Vi ste, gospođo (Danijela) Đurović, i djelovi nekadašnje parlamentarne većine, obećali vladavinu prava, a mi smo očigledno dobili silovanje pravde”, naveo je Bogdanović.

Poslanik Demokrata Momo Koprivica kazao je da je dramatično prekršen Poslovnik Skupštine.

On je naglasio da će biti protiv zakona i “hajdučije”.

“Možete da radite što hoćete, ali ne i dokle hoćete. Imate ovu matematičku većinu, ali ne znači da ste u pravu”, naveo je Koprivica.

Poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković kazao je da su na današnjoj i sjednici Kolegijuma u četvrtak saopštili svoj stav da ne postoji bilo kakvo kršenje procedura niti Poslovnika.

“To je naše viđenje i uputili smo kolege da svoj stav ispitaju pred nadležnim državnim institucijama”, rekao je Živković.

Poslanik Demokrata Aleksa Bečić rekao je da “ovo nije dobar put”.

“Nije dobro da se ovako pravno i politički ide đonom na opoziciju u prvim danima vršenja vlasti. Sa druge strane puna su usta poziva na dijalog o onim pitanjima za koja nam je potrebna dvotrećinska većina”, kazao je Bečić.

Predlagači zakona, iz redova nove parlamentarne većine, ocijenili su da je javni interes da građani na lokalnim izborima glasaju istog dana, kao i da je potreba građana i društva da se ne bude non-stop u izbornoj kampanji.

Oni su ukazali da iza ideje o objedinjavanju izbora u jednom danu stoje Evropska komisija, OEBS, ODIR, kao i posljednji izvještaj Evropske komisije.

Poslanici koji su bili protiv dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi smatraju da je taj zakon akt bez presedana i da je sve politički motivisano kako bi se pobjeglo od izbora.

Oni su ocijenili da je pomjeranje lokalnih izbora na ovakav način protivustavno.

