Vučurović: Tradicionalna Crna Gora se stidi zbog zabrane Lavrovu

Podgorica, (MINA) – Tradicionalna Crna Gora se stidi zbog toga što je ministru spoljnih poslova Rusije, Sergeju Lavrovu, zabranjen prelet avionom preko Crne Gore, smatraju u Demokratskom frontu (DF).

Poslanik tog političkog saveza Jovan Vučurović kazao je da Vlada Crne Gore nije dozvolila da preko države preleti avion Lavrova, iako bi, kako je rekao, taj let trajao svega nekoliko minuta.

“Opet se vidi koliko su pojedine strukture unutar ove vlasti spremne da idu nisko u svom služenju, koliko su spremni da se poviju pred onima za koje oni procijene da im mogu biti korisni, nezavisno od toga što sa tim odlukama krše međunarodno pravo”, ocijenio je Vučurović.

On je kazao da je Crna Gora doživjela sramotu koju će, kako je rekao, teško ispraviti.

“Nadamo se da će makar generacije koje su pred nama uspjeti da otklone ovu grešku i jednako poštuju sve međunarodno priznate države, i na zapadu i na istoku”, rekao je Vučurović.

Vučurović je kazao da su Sjeverna Makedonija, Bugarska ili neka druga zemlja, koje se, kako je rekao, ne razmahuju viteštvom, čojstvom i junaštvom, možda mogle sebi dozvoliti takvu odluku, “ali ne i malena Crna Gora čija je prošlost sa pravoslavnom Rusijom neraskidivo vezana”.

“Ovu odluku nije donio narod Crne Gore, koji nikada ne bi ni pomislio da sprečava prirodnu i korisnu saradnju država Srbije i Rusije”, naveo je Vučurović.

On je rekao da bi rezultati sastanka u Beogradu mogli pomoći okončanju sukoba u Ukrajini, ističući da je uvijek bolje razgovarati i tražiti mirna rešenja nego ratovati.

“Rusija je početkom 18. vijeka u vrijeme Petra Velikog stvorila i očuvala Crnu Goru i svojom nesebičnom pomoći otrgla je od Otomanske okupacije, a Srbija nam je bila najblizi istorijski saveznik sa kojom smo neraskidivo vezani”, kazao je Vučurović.

On je rekao da u Srbiji i Crnoj Gori živi isti narod, dodajući da je zato veoma uvredljivo kada neko pokušava “sitnim i pokvarenim potezima” povrijediti one koji su, prema riječima Vučurovića, Crnoj Gori u prošlost bili najbliži, a koji su itekako važni za budućnost.

“U politici, kao i u životu, odnosi moraju počivati na kodeksu časti i moralnim vrijednostima, a ovo je primjer kako se gubi obraz, kako se ide protiv sebe i vlastite budućnosti”, rekao je Vučurović.

Vučurović je kazao da su 30. avgusta 2020. godine mislili da je prošlo vrijeme ponižavanja tradicionalne Crne Gore.

“Ali sa tom šibicarskom politikom Mila Đukanovića nastavio je i Zdravko Krivokapić i njegov ministar Đorđe Radulović, a kao što vidimo i nova vlada koja počiva na ideologiji Ranka Krivokapića, a koju revnosno sprovodi Dritan Abazović”, ocijenio je Vučurović.

On je rekao da je važno da se zna i ostane zabilježeno da ta odluka, “kao i ranije slične sramotne odluke, nemaju nikakve veze sa srpskim narodom i većinskom Crnom Gorom”.

