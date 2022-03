SDP: Na jasnim demokratskim i vrijednosnim osnovama riješiti političku krizu

Podgorica, (MINA) – Nova vlada mora imati jasnu i nedvosmislenu evropsku i euroatlantsku orijentaciju, saopštili su iz Socijaldemokratske partije (SDP), dodajući da je potrebno na jasnim demokratskim i vrijednosnim osnovama riješiti političku krizu.

Predsjedništvo SDP-a ocijenilo je da odlazeća parlamentarna većina blokadom Skupštine i Vlade stvara potpunu institucionalnu paralizu i doprinosi produbljivanju ekonomske i socijalne krize.

“Vlada koja je u tehničkom mandatu dominantno funkcioniše kao servis svojim članovima za formiranje političke partije i nastupajuće izborne kampanje, dok institucionalnom blokadom rada čini ozbiljnu štetu građanima i privredi, našem međunarodnom ugledu i unutrašnjoj stabilnosti”, kaže se u saopštenju.

Iz SDP- u su rekli da je Crna Gora jedina država koja nije donijela niti jednu antikriznu mjeru i na taj način pomogla svojim građanima i privredi u uslovima duboke ekonomsko-socijalne krize dominantno uzrokovane globalnim dešavanjima.

“Blokada Skupštine od dijela dosadašnje većine nezabilježena je u demokratskoj praksi i zajedno sa blokadom izvršne vlasti ima za cilj da potpuno parališe funkcionisanje države i njenih institucija”, navodi se u saopštenju.

Predsjedništvo SDP-a, kako se dodaje, ostaje pri stavu da su, “nakon smjene loše Vlade koja je došla na talasu kleronacionalizma i time služila tuđim interesima”, izbori demokratsko i najčistije rješenje.

“Uvažavajući dosadašnje razgovore oko manjinske Vlade koja bi odblokirala ključne institucije i proces EU integracija, kao i pripremila ambijent za izbore, ostajemo pri stavu da ona ima smisla i može imati podršku samo na onim principima, koje su potpisali 40 poslanika, a podržali svi proevropski politički subjekti”, kaže se u saopštenju.

U SDP-u smatraju da nova vlada mora imati jasnu i nedvosmislenu evropsku i euroatlantsku orijentaciju.

“Imajući u vidu da, posebno u aktuelnom globalnom političkom i bezbjednosnom ambijentu, ne smije biti bilo kakvog kompromisa sa strateškim pravcima državne politike”, navodi se u saopštenju.

Iz te partije su kazali da će se, kao i do sada, u susret razrješenju tekuće političke i institucionalne krize, rukovoditi isključivo svojim političkim, vrjednosnim i programskim principima.

“Koji su crnogorskoj javnosti dobro poznati, a koji su ugrađeni u temelje državne evropske i euroatlantske politike”, dodali su oni.

Iz SDP-a su ocijenili da složenost situacije u kojoj se Crna Gora nalazi i potreba odgovornog odnosa prema građanima zahtijeva da se više ne troši dragocjeno vrijeme.

“I da se pronađe demokratsko rješenje, u cilju deblokade političkog sistema i državnih institucija”, dodaje se u saopštenju.

