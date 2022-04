Pozvali Bulajića da otključa Skupštinu

Podgorica, (MINA) – Forum mladih Socijaldemokratske partije (SDP) pozvao je predsjedavajućeg Skupštine Strahinju Bulajića da otključa parlament i time, kako su kazali, omogući donošenja zakona koji su od vitalnog značaja za sve građane.

Mladi SDP-a su na današnjem performansu ispred Skupštine poručili da zbog nemogućnosti funkcionisanja parlamenta država stagnira, s obzirom na to da je najvažnija grana vlasti onemogućena da funkcioniše.

Potpredsjednica Foruma mladih Marijana Čvorović kazala je da to unazađuje i funkcionisanje svih ostalih državnih institucija.

“Mi smo ovim performansom htjeli da pozovemo sve političke subjekte da se tome stane na kraj“, rekla je Čvorović.

Prema njenim riječima, zbog samovolje ne samo pojedinca, već cijele političke grupacije koja stoji iza tog pojedinca, najvažnija grana vlasti ne može da funkcioniše.

„To nam onemogućava donošenja zakona koji su od vitalnog značaja za sve građane kao i paralizu svih institucija sistema. Pozivamo Bulajića i druge političke aktere da stanu na kraj ovoj situaciji“, poručila je Čvorović.

Kako je navela, mladi žele da sarađuju da bi poboljšali svoju budućnost.

„I zato molimo Strahinju da otključa Skupštinu“, dodačla je Čvorović.

