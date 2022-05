Podnijeće ostavke u Odboru za izbornu reformu ako se izbori odgode

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratske Crne Gore podnijeće ostavke na članstvo u Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, ukoliko se usvoji Predlog zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi, kojim bi se odgodili izbori u 14 opština, kazao je lider te stranke Aleksa Bečić.

On je, u pismu šefici Delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici Oani Kristini Popi, naveo da je ukoliko se taj predlog usvoji jasno da je obesmišljeno vođenje dijaloga između političkih subjekata oko pitanja gdje je nužna kvalifikovana većina.

Bečić je podsjetio da je pet poslanika, predstavnika nove “nelegitimne” parlamentarne većine, podnijelo 28. aprila Predlog zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi koji se planira razmatrati na sjednici Skupštine koja je sazvana za sjutra maj.

On je pojasnio da se predloženim zakonom, u svemu suprotno Ustavu, Zakonu o izboru odbornika i poslanika i Zakonu o Glavnom gradu, predlaže odlaganje lokalnih izbora u 14 jedinica lokalne samouprave koji su raspisani ili bi trebali biti raspisani ovih dana.

A pored toga, kako je dodao u pismu, čak se i definiše da će se izbori održati 30. oktobra ove godine, iako je određivanje datuma održavanja izbora u isključivoj nadležnosti predsjednika Crne Gore.

“Predloženim zakonom obuhvaćeni su čak i Budva i Tivat, lokalne samouprave u kojima je uvedena prinudna uprava i u kojima su po sili zakona raspisani lokalni izbori za 5. jun”, naveo je Bečić.

Bečić je podsjetio da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika i Zakonom o Glavnom gradu definisano da mandat skupština opština i Skupštine Glavnog grada traje četiri godine, i da ni pitanje isteka četvorogodišnjeg mandata nije tretirano predloženim rješenjima.

“Napominjem da ovakav predlog zakona ni sadržinski, ni suštinski nema jednakosti sa Predlogom zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi koji je tadašnja parlamentarna većina podnijela prošle godine sa ciljem objedinjavanja izbora u oko dvadesetak jedinica lokalne samouprave, ali koji je ipak na kraju povučen iz skupštinske procedure i o istom se Skupština nije izjašnjavala”, navodi se u pismu Bečića.

On je istakao da se predloženim rješenjem ne objedinjavaju, već odlažu redovni lokalni izbori, imajući u vidu da je lokalne izbore u svih 14 jedinica lokalne samouprave predsjednik države mogao da raspiše bez bilo kakvih formalnih smetnji za 5. jun.

Kako je rekao, nakon parcijalnog raspisivanja lokalnih izbora i podnošenja tog predloga zakona, jasno je da se radi o koordiniranoj i unaprijed osmišljenoj akciji u potpunosti suprotnoj pozitivnim propisima i elementarnoj logici.

Time se, prema riječima Bečića, želi kao i na državnom nivou pobjeći od suda građana, odnosno izbora, koji su suština svake demokratije.

On je dodao da je predmetno rješenje predloženo bez bilo kakvih konsultacija ili dogovora sa opozicijom, uz potpuno zaobilaženje Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu i uz velike kritike nevladinog sektora.

“Ukoliko se usvoji Predlog zakona o dopuni zakona o lokalnoj samoupravi, jasno je da je obesmišljeno vođenje bilo kakvog dijaloga između političkih subjekata oko pitanja gdje je nužna kvalifikovana većina, te vas ovim putem obavještavam da će naši predstavnici u Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu ukoliko se usvoji ovakav Predlog zakona isti napustiti i podnijeti ostavke na članstvo u Odboru”, rekao je Bečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS