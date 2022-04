Nadležni da hitno ispitaju okolnosti snimka

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora apeluje na nadležne državne organe da, po hitnom postupku, ispitaju sve okolnosti snimka o navodnoj kupovini glasova u Ulcinju.

Demokrate su navele se prisustvovalo višednevnim medijskim optužbama o kupovini glasova između Demokratske partije socijalista (DPS) i koalicije Građanskog pokreta (GP) URA i albanskih partija, “odnosno onih koji žele da prekrajaju izbornu volju na državnom nivou zarad navodnog ubrzanja evropskog puta”.

“Nakon skandaloznog i kompromitujućeg snimka iz Ulcinja, za koji se osnovano sumnja da svjedoči kupovini glasova, jasno je da je svaka priča o “ubrzanju euro integracija”, “odblokiranja države”, “pomirenja” i slično, samo najjeftinija maska za golu borbu za moć”, smatraju Demokrate.

Oni su dodali da se, u toj borbi za moć, ne preza ni od jednog prljavog postupka, kao i da je žrtva tog procesa izborna volja građana Crne Gore, kao i sama demokratija u državi.

Demokrate su navele da su posrijedi veoma teške optužbe na račun onih koji “silom na sramotu pokušavaju da prisvoje tapiju na evropsko u Crnoj Gori”.

“Veoma teške optužbe za one koji tvrde da nas vode u Evropsku uniju (EU), jer ničeg evropskog, demokratskog, progresivnog, građanskog, ni ljudskog nema u kriminalnim aktivnostima bilo kojeg, a ponajmanje ovog tipa”, poručile su Demokrate.

Iz te partije su pitali da li je, zbog odbrane i preuzimanja takvih praksi, srušena prva demokratski izabrana Vlada, i pruženo vještačko disanje “bivšem, kriminalnom režimu koji je gotovo razorio privrednu i društvenu supstancu Crne Gore”.

“Da li su zbog ovoga iznevjerene nade stotina hiljada građana koji su čekali i borili se za promjene”, pitali su iz te partije.

Oni su naveli da takve međusobne optužbe stavljaju tačku na politički kredibilitet učesnika procesa formiranja nove skupštinske većine, i u potpunosti denunciraju stvarne razloge rušenja 42. crnogorske Vlade.

“Apelujemo na nadležne državne organe da, po hitnom postupku, ispitaju sve okolnosti ovog slučaja i druge međusobne optužbe koje su izrečene, kako bi javnost bila upoznata sa punom istinom”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS