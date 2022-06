Marović: Potrebna sveobuhvatnija analiza Otvorenog Balkana

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je primarni cilj članstvo u Evropsku uniju (EU), kazala je ministarka evropskih poslova Jovana Marović, dodajući da je potrebna sveobuhvatnija analiza na osnovu koj država može zauzeti stav prema inicijativi Otvoreni Balkan.

Marović je, u razgovoru sa ambasadorom Slovenije Gregorom Preskerom, kazala da je vidljiv napredak u vladavini prava prioritet Vlade.

„Bez napretka u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i nezavisnosti institucija nema pomaka u procesu evropske integracije“, rekla je Marović, saopšteno je iz Generalnog sekretarijata Vlade.

Marović je upoznala Preskora sa planovima Vlade usmjerenim na ispunjenje privremenih i dobijanje završnih mjerila u poglavljima 23 i 24 do kraja godine.

Marović je kazala da slijedi racionalizacija pregovaračke strutkure koja će omogućiti efikasniji i brži nastavak pregovaračkog procesa.

“Govoreći o inicijativi “Otvoreni Balkan”, Marović je istakla da je potrebna sveobuhvatnija analiza na osnovu koje Crna Gora može zauzeti svoj stav, poručivši da je našoj državi primaran cilj članstvo u EU”, navodi se u saopštenju.

Presker je, kako se dodaje, kazao da Slovenija ima institucionalno znanje u spremna je da pomogne Crnoj Gori i pruži bilateralno-tehničku pomoć u različitim oblastima pregovaračkih poglavlja.

„Ohrabruje deblokada procesa i planirane promjene u pregovaračkoj strukturi koji treba da budu impetus daljeg rada Vlade“, kazao je Presker.

