Lekić tražio na uvid odluku o sankcijama Rusiji

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Miodrag Lekić zatražio je kabinetu premijera da tom skupštinskom tijelu dostavi odluku Vlade o svim usvojenim sankcijama Rusiji.

Lekić je zatražio da Vlada Odboru dostavi i zahtjev Evropske unije u kojima se, kako je iz Vlade objavljeno, zahtijeva da Crna Gora primjeni sankcije Rusiji, sa specifikacijom svih traženih mjera.

To je objavljeno na Fejsbuk /Facebook/ stranici Demosa.

“U uslovima složenog stanja u našoj zemlji koje je bremenito ne samo velikim političkim, ekonomskim i institucionalnim problemima, već i vidljivo neadekvatnim odgovorima države ovim dopisom pokrećem inicijativu koja se odnosi na jedan spoljnopolitički segment izuzetno važan za državu”, navodi se u dopisu Lekića.

Lekić je dodao da Vlada, po ustaljenoj praksi, ne konsultuje i informiše nadležni odbor.

Vlada je 8. aprila formalno usvojila sankcije Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu.

