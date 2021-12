Lajčak: Politički dijalog neophodan za ostvarenje pomaka na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Dijalog svih aktera na političkoj sceni neophodan je za ostvarenje pomaka na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji (EU), kazao je specijalni izaslanik Unije za Zapadni Balkan, Miroslav Lajčak.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopštili su da se resorni ministar Đorđe Radulović sastao sa Lajčakom u Londonu, gdje se danas održava sastanak šefova diplomatija Zapadnog Balkana.

„Evropska integracija Crne Gore bila je tema i ovog susreta, dok je njen fokus još jednom stavljen na važnost političkog dijaloga aktera na političkoj sceni kao preduslova za neophodni iskorak i konkretne pomake na tom putu“, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da je tokom razgovora istaknuto da su poglavlja 23 i 24 srž pregovaračkog procesa, budući da se otvaraju prva, a zatvaraju posljednja, i da postignuti uspjesi u najvećoj mjeri definišu njegov dalji tok.

„Lajčak je poručio da je za ostvarenje pomaka neophodan politički dijalog svih aktera, još jednom naglasivši ulogu Crne Gore u regionu“, kaže se u saopštenju.

U tim okvirima, kako je rekao, važno je podcrtati važnost dijaloga, koji u regionalnoj politici takođe predstavlja temelj saradnje i napretka.

„Kao primjer posvećenosti Crne Gore, naveo je činjenicu da je zajednička vanjska i bezbjednosna politika države 100 posto usaglašena sa pozicijama EU, što je Evropska komisija jasno prepoznala u izvještaju o napretku, pohvalivši spoljnu politiku Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Radulović je istakao da je konsenzus o evropskom putu, koji nema alternativu, potreban i kada je riječ o brisanju jaza između deklarativne posvećenosti evropskim standardima i svakodnevne prakse njihovog ostvarivanja.

Prema njegovim riječima, takva opredijeljenost ne bi trebalo da podrazumijeva nijednu zadršku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS