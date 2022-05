Krivokapić: Vrata EU otvorenija nego ikad, Crna Gora da iskoristi šansu

Podgorica, (MINA) – Vrata Evropske unije (EU) otvorenija su nego ikad i na Crnoj Gori je da iskoristi šansu, poručio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopštili su da je, tokom drugog dana posjete Briselu, Krivokapić razgovarao sa predsjedavajućim Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta (EP), Dejvidom Mekalisterom.

Sagovornici su se saglasili da je sada ključni momenat za povratak povjerenja u crnogorske institucije i da je važno intenzivirati dijalog sa evropskim poslanicima.

„Na sastanku je apostrofirana nužnost da Crna Gora ponovo bude uspješna priča kroz jedinstvo i stabilnost institucija, koje će podići opšti osjećaj za politička dostignuća“, navodi se u saopštenju.

Iz MVP su kazali da se Krivokapić susreo i sa izvjestiocem EP za Crnu Goru Toninom Piculom i kopredsjedavajućim Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore, Vladimirom Bilčikom.

„U razgovoru sa Piculom, konstatovano je da je ova Vlada prva koja je ušla u prostor paradigme i da će njen rad biti pažljivo praćen kroz prizmu otklanjanja prepreka na putu ka EU, koje se odnose na reforme u pravosuđu i suzbijanje korupcije, kao i smanjenje političke napetosti“, kaže se u saopštenju.

Krivokapić je, kako su naveli iz MVP, prenio odlučnost Crne Gore da prihvati preporuke iz Izvještaja Evropskog parlamenta.

Picula je čestitao Krivokapiću u nadi da će 43. Vlada Crne Gore ispuniti velika očekivanja koja EU ima od nje.

Na sastanku sa Bilčikom zajednički je ocijenjeno da je potrebno prevazići dosadašnji zastoj u pregovorima sa EU i napraviti konkretne i krupne korake što, kako se navodi, predstavlja jedan od prioriteta nove Vlade.

Kako je saopšteno, na sastanku je naglašeno da je volja Brisela nesporan vjetar u leđa konkretnim reformama, koje moraju biti sprovedene odlučno i hitno kako bi Crna Gora iskoristila istorijski momentum za ispunjenje istorijskog cilja.

„U kontekstu globalnih previranja i rata u Ukrajini, još jednom je apostrofiran značaj evropske budućnosti Zapadnog Balkana i očuvanja vrijednosti na kojima se temelji EU“, kaže se u saopštenju.

