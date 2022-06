Kneževiću potvrđeno četiri mjeseca kućnog pritvora

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud danas je potvrdio kaznu od četiri mjeseca kućnog pritvora jednom od lidera Demokratskog fronta (DF) Milanu Kneževiću.

“Sudija Osnovnog suda Rade Ćetković, uprkos odluci Ustavnog suda, potvrdio mi je četiri mjeseca kućnog pritvora, koje je ranije presudila Željka Jovović, kuma Vesne Medenice”, naveo je Knežević na Tviteru /Twitter/.

On je u oktobru 2019. osuđen na četiri mjeseca kućnog pritvora zbog incidenta u holu Skupštine u februaru 2017. godine.

Poslanici DF-a Milutin Đukanović, Branko Radulović i Marina Jočić, zbog istog inicidenta, tada su kažnjeni uslovno.

Osnovni sud u Podgorici presudio je da su funkcioneri DF-a izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje.

Incident se dogodio nakon što je parlament ukinuo imunitet i odredio pritvor liderima DF-a Kneževiću i Andriji Mandiću.

