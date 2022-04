Knežević najavio sjednicu Odbora zbog dojava o bombama

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević najavio je zakazivanje sjednice tog skupštinskog Odbora zbog dojava o bombama u više crnogorskih gradova.

“Opšte rasulo i ćutanje u bezbjednosnom sektoru, obavezuju me da hitno zakažem sjednicu Odbora, a povodom dojava o postavljenim bombama u crnogorskim gradovima”, naveo je Knežević na Tviteru /Twitter/.

On je poručio da ko god stoji iza toga mora biti uhapšen i procesuiran.

