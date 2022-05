Ispunjavanje obaveza na putu ka EU od presudnog značaja

Podgorica, (MINA) – Unapređenje kapaciteta i ispunjavanje obaveza na putu ka Evropskoj uniji (EU), od presudnog je značaja za Crnu Goru, ocijenjeno je tokom sastanka ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića sa ambasadorom Njemačke Robertom Veberom.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) su kazali da je na sastanku akcentovan značaj potpisivanja Sporazuma između Njemačke i Crne Gore o saradnji u oblasti bezbjednosti.

“Tim dokumentom je predviđeno da se definišu oblasti saradnje koje se tiču prevencije, suzbijanja i istrage ozbiljnih krivičnih djela, naročito organizovanog kriminala i terorizma”, pojašnjava se u saopštenju.

Kako se navodi, Veber je naglasio da će Crna Gora u Njemačkoj uvijek imati iskrenog partnera i podršku, naročito kada je riječ o policijskoj saradnji.

“Adžić i Veber su se saglasili da je od presudnog značaja da Crna Gora u narednom periodu predano radi na unapređenju kapaciteta i ispunjavanju obaveza na putu ka EU”, rekli su iz MUP-a.

