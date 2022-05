Dopune Zakona o lokalnoj samoupravi stupile na snagu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donio je ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je predviđeno da izbori u Podgorici i još 13 opština budu održani istog dana, a najkasnije do 30. oktobra.

“Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je ponovo izglasala Skupština Crne Gore 27. saziva na Trećoj sjednici Prvog redovnog proljećnog zasijedanja u ovoj godini”, navodi se u ukazu koji je objavljen u Službenom listu Crne Gore.

Kako se navodi u dokumentu, Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu.

Poslanici crnogorskog parlamenta danas su ponovo usvojili dopune zakona.

Predlog dopune Zakona podržalo je 47 poslanika, deset je bilo protiv, dok su poslanici Demokratskog fronta napustili sjednicu, smatrajući da nije zakazana u skladu sa Poslovnikom.

Dopune zakona usvojene su na sjednici 5. maja, ali ih je Đukanović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje.

