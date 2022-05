Crna Gora poslije perioda stagnacije nastavlja put ka EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora uspješno izbjegava ukrajinski scenario i poslije perioda stagnacije nastavlja svoj put ka Evropskoj uniji (EU), ocijenio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković.

„Danas možemo sa sigurnošću reći da bez obzira na stalne nasrtaje i stalne pokušaje da se ne samo Crna Gora već čitav region ustalasa i da se ovdje prelije kriza koja je sada u Ukrajini, to se neće desiti i Crna Gora će uspjeti da sve te nasrtaje na sebe, odbije“, kazao je Bošković,

Bošković je to rekao na međunarodnoj bezbjednosnoj konferenciji “Regionalna i globalna bezbjednosna kriza u kontekstu agresije Ruske Federacije na Ukrajinu” koja je u organizaciji Komisije za odbranu i bezbjednost DPS-a održana u subotu u Podgorici.

Iz te stranke su saopštili da su na Konferenciji učestvovali brojni političari, visoki inostrani zvaničnici iz oblasti bezbjednosti i stručnjaci iz ovog sektora, koji su razmatrali politička i bezbjednosna pitanja u Evropi, regionu i Crnoj Gori.

Bošković je učesnicima konferencije saopštio da je vrijeme da se zajednički udruže i predano rade na iskorijenjavanju malignog ruskog uticaja, koji je, kako je to naveo, probudio sve one nacionalizme koji su vjekovima region Zapadnog Balkana držali na periferiji evropskog razvoja.

„Zapadni Balkan neće biti poligon za realizaciju zlokobnih i krvavih planova nacionalista“, poručio je Bošković.

Ukrajinski ministar odbrane Oleksandar Poliščuk zahvalio se Crnoj Gori što je uvela sankcije Rusiji i pružila utočište ukrajinskim izbjeglicama.

„Mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu ključni su za cijelu jugoistočnu Evropu i nadam se da će sve zemlje na ovom području uspjeti da odole ambicioznom i štetnom uticaju Rusije, onako kako je to uradila Crna Gora svojim snažnim duhom”, rekao je Poliščuk.

On se zahvalio svim građanima Crne Gore koji obezbjeđuju sklonište ukrajinskim izbjeglicama.

“Ovih dana pravi prijatelji dijele nevolju sa nama. Jednog dana nakon pobjede bićemo srećni da podijelimo radost sa vama“, kazao je Poliščuk.

Bivša ministarka odbrane Sjeverne Makedonije, Radmila Šekerinska istakla je da Rusija posljednih godina na Zapadnom Balkanu vodi hibridnu kampanju čiji je cilj targetiranje slabosti zemalja regiona i da je da je zbog toga, jako važno ubrzati proširenje EU.

Iz DPS su naveli da za bivšeg ministra inostranih poslova Crne Gore, Miodraga Vlahovića, sve što se dešava posljednjih mjeseci u Ukrajini predstavlja nevjerovatnu nesreću, i kako je to opisao, istorijski ćorsokak i slijepu ulicu u koju je Putin ugurao Rusiju.

Vlahović se upitao „koliko se dugo proteže ta slijepa ulica i do kog nivoa autodegradacije kremaljski režim može ići“.

Član Socialdemokratske partije Kosova, Azem Vlasi, posebno je apostrofirao dvije stvari koje, kako je istakao, Albanci sa Kosova nikad neće zaboraviti.

“Kada je 1999. godine preko 800 hiljada Albanaca prognano iz svojih domova, u Crnu Goru su dolazile kolone izbjeglica, koje su bile dočekane i prihvaćene. To nikad nećemo zaboraviti, kao ni priznanje Kosova“, naveo je Vlasi.

Član Parlamenta Bosne i Hercegovine Irfan Čengić rekao je da su i BiH i Crna Gora zemlje koje se nalaze pod velikim ruskim uticajima i prijetnjama, ali da je uvjeren da će patriotske snage i u jednoj i u drugoj državi uz pomoć međunarodnih saveznika, ipak pobijediti.

Potpredsjednik DPS i gradonačelnik Podgorice, Ivan Vuković, istakao je da postoje dva puta, odnosno dvije ideološke mogućnosti, kada je riječ o evropskom prostoru.

“Jedna koja podrazumijeva podršku idejama multietničke demokratije, građanskog društva i napretka procesa integracija, i alternativna vizija svijeta koja nudi povratak nacionalizmu, isključivosti i uništenju onog projekta evropske integracije koji je obezbijedio 70 godina mira na evropskom kontinentu”, naglasio je Vuković.

Aktuelni ministar odbrane u Vladi Crne Gore Raško Konjević govorio je o rješenju manjinske vlade, sa kojim, kako kaže, nije oduševljen, ali i zapitao šta je bila njena alternativa.

„Da li je ta alternativa bila vlada sa Demokratskim frontom? Zbog toga vjerujem da je u ovom trenutku, ovo bilo najmanje loše rješenje koje je otvorilo šansu za stabilizaciju prilika u Crnoj Gori”, kazao je Konjević.

Predsjednik Socijaldemokrata i poslanik u Skupštini Crne Gore, Damir Šehović saopštio je da je teško da oni koji su nas uveli u političko i civilizacijsko posrnuće, mogu iz njega da nas izvuku.

Šehović je rekao da teško oni koji baštine politiku Momira Bulatovića, a time i Slobodana Miloševića, mogu biti garant evroatlantske budućnosti Crne Gore.

“Manjinska vlada, po našem uvjerenju, preveliki je avanturizam i rizik u ovom momentu za našu zemlju, koji će nam se, plašimo se, vratiti kao bumerang. Trebalo je napraviti jasnu evropsku većinu i evropski i pro-NATO orijentisanu Vladu”, ocijenio je Šehović.

