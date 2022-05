Bogdanović: Đurović grubo prekršila Poslovnik Skupštine

Podgorica, (MINA) – Predsjednica parlamenta Danijela Đurović je, sazivanjem treće sjednice Redovnog proljećnjeg zasijedanja za ponedjeljak, grubo prekršila Poslovnik Skupštine, smatraju u Demokratskoj Crnoj Gori.

Poslanici će u ponedjeljak ponovo odlučivati o Zakonu o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je predviđeno da izbori u Podgorici i 13 opština budu održani najkasnije do 30. oktobra, a koji je predsjednik države Milo Đukanović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje.

Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović je u reagovanju naveo da je Đurović grubo prekršila odredbe Poslovnika Skupštine koje propisuju da saziv za sjednicu predsjednik Skupštine upućuje 15 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.

„S tim što saziv može uputiti i u roku od sedam dana prije dana određenog za održavanje sjednice, ako su materijali za sjednicu poslanicima upućeni 15 dana prije dana određenog za održavanje sjednice“, dodao je Bogdanović.

On je kazao da Poslovnik Skupštine ostavlja mogućnost predsjedniku parlamenta da sazove sjednicu u roku kraćem od sedam dana, ali pod imperativnim uslovom da ima saglasnost Kolegijuma predsjednika.

Prema riječima Bogdanovića, Đurović je imala obavezu da poslanicima opozicije ostavi mogućnost da ukoliko to žele, predlože tačku dnevnog reda, koja saglasno Poslovniku mora biti dio dnevnog reda sazvane sjednice Skupštine.

Bogdanović je rekao da, kako Đurović nije sazvala sastanak Kolegijuma, ona nije dobila njegovu saglasnost niti je ostavila mogućnost opoziciji da predloži svoju tačku dnevnog reda, pa sjednica Skupštine nije mogla biti sazvana u roku kraćem od sedam dana.

“Đurović je, na način nezabilježen u radu parlamenta, grubo prekršila Poslovnik Skupštine, pa Klub poslanika Demokrate-Demos-Mir je naša nacija traži hitno povlačenje ovog Saziva, kako bi sjednica Skupštine bila sazvana u svemu saglasno Poslovniku”, zaključio je Bogdanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS